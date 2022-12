Nach dem Fest ist vor der Sammlung: Sternsinger bereiten sich auf großen Tag vor

Von: Ursula Dettlaff

Die Kostüme der Sternsinger sind einsatzbereit. © Dettlaff-Rietz, Ursula

„Wir kommen daher aus dem Morgenland...“ Seit Generationen erklingt das Sternsingerlied einmal jährlich durch das Pfarrer-Neunzig Haus der katholischen Christus-König-Kirche.

Halver - Zur Probe der Sternsingeraktion 2023 kam am Samstag etwa ein Dutzend Jungen und Mädchen. Ralf Wegerhoff, Lisa Stratmann und Pfarrer Claus Optenhöfel hießen sie willkommen und wiesen auf das Motto des Jahres hin: „Kinder stärken – Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Alit, das Partnerprojekt der Sternsinger in Indonesien, setzt sich in den Dorfgemeinschaften mit Kultur, Sport und Bildung für die Stärkung der Kinder ein. In einem Film lernten die Kinder im Gemeindehaus exemplarisch den Alltag zweier indonesischer Kinder kennen. Die Halveraner Kinder malten auf, welchen Gefahren sie selbst ausgesetzt sind, stärkten sich mit Kuchen, Plätzchen und Saft und überlegten dann, welche Requisiten die Sternsinger brauchen: den Stern natürlich, einen Umhang, die Krone, eine Spardose, Kreide und Aufkleber, um den Segen an die Türen zu schreiben. „Und einen Beutel für Süßigkeiten“, fügte ein Junge hinzu. Er weiß, dass nämlich viele Menschen nicht nur die Spardose füllen, sondern auch die Sammler für ihre Hilfe belohnen möchten. Die Sternsingeraktion findet von Freitag, 13. Januar, bis Sonntag 15. Januar, in Halver und Oberbrügge statt. Am Freitag treffen sich die Sammlerinnen und Sammler um 14 Uhr. Nach dem Ankleiden beginnt um 14.20 Uhr die Aussendungsfeier in der Christus-König-Kirche. Am Samstag und Sonntag treffen sich die Sternsinger um 13 Uhr im Pfarrer-Neunzig-Haus, Herrmann-Köhler-Straße 15. Auch Kinder, die am Samstag nicht dabei sein konnten, sind willkommen. Anmelden können sie sich telefonisch unter 0 23 53/1 00 00 oder per Mail an sternsinger@christus-koenig.de. Wer in Oberbrügge an der Aktion teilnehmen möchte, kann sich telefonisch bei Ulrike Montag unter der Telefonnummer 0 23 53/27 28 anmelden.

Die Kinder bereiten sich mit großer Freude auf das diesjährige Sternsingen vor. © Dettlaff-Rietz, Ursula