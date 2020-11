Nach Schließung wegen Corona: So geht es in Kita im MK weiter

Eine Woche war kein Kind in der DRK-Kita Juno. Am Montag dürfen die ersten nach der Corona-bedingten Schließung wiederkommen.

Halver - In der DRK-Kita Juno wurden am Freitag, 20. November, Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Daraufhin blieb die Einrichtung diese Woche geschlossen. Rund 90 Kinder und Erzieher wurden getestet. Unklar war, ob die Einrichtung am Montag wieder öffnen kann oder ob dafür das Personal nicht reicht. Jetzt besteht Klarheit.

Am Montag wird die Einrichtung für alle Kinder, die nicht in Quarantäne sind oder bereits wieder daraus entlassen sind, öffnen. Der Betrieb wird wegen Mangels an Personal etwas eingeschränkt, sagt Juno-Leiterin Petra Gelhart. Eine Betreuung kann nur in der Zeit von 7 bis 14 Uhr gewährleistet werden.

Pünktlich zum Nikolausfrühstück zurück

Ab dem 7. Dezember wird die Kita Juno wieder ganz normal öffnen. „Und dann gibt es für alle ein Nikolausfrühstück in ihren Gruppen.“ Bis Weihnachten hoffen alle, nicht noch einen Fall dieser Art zu bekommen. Das Team ist guter Dinge, hält zusammen und freut sich über das Verständnis der Eltern. Gelhart sagt aber auch: „Die Lage ist ernst.“ Das hat jeder im Hinterkopf.