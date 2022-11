Viele Besucher beim Weihnachtsmarkt in Halver

Von: Monika Salzmann

Auf den Nikolaus, der sein Kommen zugesagt hatten, warteten viele gespannt. Einen großen Sack voller Süßigkeiten hatte der Nikolaus mitgebracht. © Salzmann, Jakob

Mit Handwerkskunst, winterlichen Gaumenfreuden, Weihnachtsliedern, Live-Musik, Tombola und vielem mehr stimmte der 34. Halveraner Weihnachtsmarkt am Wochenende auf die schönste Zeit des Jahres ein.

Halver – Nach zweijähriger Zwangspause wegen der Pandemie – im Vorjahr musste die vom beliebte, vom Heimatverein und der Stadt organisierte Veranstaltung coronabedingt im letzten Moment abgesagt werden – lockte die weihnachtlich geschmückte Budenstadt auf der Bahnhofstraße und vor dem Kulturbahnhof mit einem attraktiven Programm in die Innenstadt. Nach verregnetem Auftakt, der die Halveraner jedoch nicht von einem Besuch ihres Weihnachtsmarktes abhielt, fand sich am Samstag sogar der Nikolaus zur großen Freude der Kinder beim dreitägigen Weihnachtstrubel im Ortszentrum ein.

„Könnt ihr denn auch alle Nikolauslieder?“, fragte der Mann im roten Mantel, der einen Sack voller süßer Geschenke für die Kinder dabeihatte. Vor der großen Bühne, auf der zuvor noch Achtklässler der Humboldtschule eine lustige Rudolfsjagd in Szene gesetzt hatten, machte der Nikolaus auf seiner winterlichen Reise Halt. Vor lauter Aufregung vergaß mancher da sogar seinen Liedtext.



Wer Lust hatte, konnte sich überdies auf dem Hin- und Rückweg noch auf einem Foto mit dem Nikolaus in der Villa Wippermann verewigen. 60 Besucher des Hauses machten von diesem Angebot Gebrauch.



Wer Weihnachtsgeschenke suchte, Freunde und Bekannte treffen oder sich winterliche Köstlichkeiten schmecken lassen wollte, fand an 27 Ständen – alle liebevoll geschmückt und weihnachtlich herausgeputzt - ein vielfältiges Angebot vor. Heimische Vereine, Schulen und Kreative aus Halver und Umgebung verliehen dem Markt stimmungsvolles Lokalkolorit.



Reich gedeckt war der Tisch auf der Schlemmermeile. Viele freuten sich auf den schmackhaften Grünkohl in der rustikalen Hütte der Keglergemeinschaft. Es gab Waffeln aus Croissant-Teig (Mabisoou), Champignons mit Knoblauchsauce und – selten bei einem Weihnachtsmarkt zu finden – Wildschweinbratwurst mit Kroketten und Rotkohl (Zander’s Grill) als komplettes Gericht. Eine wärmende Kürbissuppe (Heimatverein), Waffeln, Kekse und Kakao (Möbel & mehr), Glühwein und Kinderpunsch (FC Phoenix Halver), süße und herzhafte Crêpes samt vereinseigenem Honig in Sonderedition (CVJM Halver), weißer Glühwein und Lumumba (Landsknechte), um einige Aussteller zu nennen, durften nicht fehlen.



Kleine Besucher freuten sich, auf einem Kinderkarussell ihre Runden drehen und von einem großen Süßigkeiten-Stand eine Leckerei mit nach Hause nehmen zu können. Spaß machte es zudem am Sentiris-Stand, sich mithilfe einer interaktiven Krippe in die heilige Familie zu verwandeln. Überall luden weihnachtlich geschmückte Stehtische und Sitzgelegenheiten an den Ständen zum Verweilen ein. Viel Grün war zwischen den Holzhütten zu entdecken.



Besonders am Abend, als alle Lichter leuchteten, bot der Markt einen stimmungsvollen Anblick. Farbenprächtig kamen die Leuchtluftballons der Familie Nickel da zur Geltung. Von selbst gemachten Glasperlen (Eva Boetzel) über Lammfelle und Holzspielzeug (Bozena Zielonka) bis zu kunstvollen Adventsgestecken (Anja Seibert) und formschönen Holzarbeiten (Martin Wolter) – vielerlei Tieren, Herzen und Sternen – reichte die Palette an handwerklichen Auslagen, die zum Schauen, Stöbern und Kaufen einluden. Wein von Weingut, Wellness- und Beautyartikel zum Verwöhnen und Lektüre vom christlichen Bücherstand rundeten das Angebot. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Chorgesang, Musikdarbietungen und mehr war fester Bestandteil des Programms.