Mutige Sprünge statt Sprengung in der Herpine

Von: Monika Salzmann

Zwar nicht zum Schwimmen, aber zu Feiern sind viele Gäste am Sonntag ins Waldfreibad Herpine gekommen. Bei den meisten blieben die Badesachen noch zuhause. Einige Mutige aber gingen um 12 Uhr ins Becken – während in Lüdenscheid zeitgleich die Rahmedebrücke gesprengt worden ist. © Salzmann, Jakob

Von aufziehenden dunklen Regenwolken und schwüler Gewitterluft ließ sich das Herpine-Team am gestrigen Sonntag nicht die Freude an der Eröffnung des Waldfreibades, das in diesem Jahr 90 Jahre alt wird, nehmen.

Halver – Wie gewohnt hatte sich die Herpine für den ersten Tag der neuen Badesaison fein herausgeputzt. Alles war bereit, um den Badegästen bei freiem Eintritt einen angenehmen Saisonauftakt zu bereiten. Umlage, Spielgeräte und das gefüllte Becken waren wie gewohnt blitzblank geputzt und einladend hergerichtet.

Blumen auf den Tischen boten ein frühlingshaftes Bild. Tags zuvor hatte die Familie Hutt, die das Waldfreibad seit Jahren liebevoll hegt und pflegt, im Bereich des Beachvolleyballplatzes noch 300 Quadratmeter Rollrasen verlegt, wie Schwimmmeister und Geschäftsführer Phillipp Hutt erläuterte. Zur Eröffnung war von der Baustelle nichts mehr zu sehen.

Mit dem Kanu statt mit der Badehose traute sich dieser Besucher ins noch kühle Nass. © Salzmann, Jakob

Den offiziellen Startschuss zum Badevergnügen gab Bürgermeister Michael Brosch, der angesichts der wenig Gutes verheißenden Wetterprognose seiner Freude darüber Ausdruck verlieh, „dass es doch noch so wunderschön geworden ist.“ Auf den 90. Geburtstag der Herpine und „ganz viele Menschen, die mithelfen, das Bad zu erhalten“ ging er in seiner Eröffnungsrede ein. In 90 Jahren habe die Herpine drei Millionen Besucher gehabt.

Pünktlich um 12 Uhr mittags, als in Lüdenscheid die Brücke fiel, wagten die ersten beim Anschwimmen den Sprung ins kühle Nass. Bei einer Wassertemperatur von 16 Grad zogen die Schwimmer im Wasser ihre Bahnen. Umrahmt wurde die Eröffnungsveranstaltung, zu deren Gelingen der Freundeskreis wieder tatkräftig beitrug, von mehreren Sequenzen der Landsknechte Halver, die am Sonntag unter Leitung von Hans-Peter Moch in bester Spiellaune präsentierten und Werbung in eigener Sache machten.

Mit eigenen Stücken wie „Larida“ oder „Neubrunner“ führten sich die Musiker, die in ihren Landsknecht-Uniformen einen farbenfrohen Anblick boten, ein. Dass schon die Jüngsten im Verein gut aufgehoben sind, demonstrierten die jungen Fahnenschwenker, die mit von der Partie waren.

Als „Aushängeschild für Halver“ würdigte Dieter Peukert vom Freundeskreis, der humorvoll durch das Programm führte, den Verein. Den Anschwimmern gab er dabei augenzwinkernd den Tipp mit auf den Weg: „Stellt euch vor, es ist Eiswasser und ihr seid am Polarmeer. Und dann merkt ihr beim Reingehen, wie warm das Wasser ist.“ Mit dabei bei der Eröffnung waren zudem die Kanufreunde Wipperfürth/Oberberg, die ihre Vereinsaktivitäten vorstellten und zum Ausprobieren ihres Sports auf dem Wasser einluden. Wintertags übt der Verein im Schwimmbad in Wipperfürth. Sommertags sind die Kanuten auf Flüssen unterwegs.

Bratwurst hat Rainer Hutt persönlich auf dem Grill zubereitet und an die Gäste ausgegeben. © Salzmann, Jakob

Wie Roland Windhagen (1. Vorsitzender) erläuterte, möchte der Verein gern Familien für die Sportarten begeistern. Nicht nur zum Schwimmen, auch zum gemütlichen Verweilen auf der großen Sonnenterrasse machten sich am Sonntag viele zur Herpine auf. Heiß begehrt war einmal mehr die originale Thüringer Rostbratwurst vom Grill, die die Besucher von früheren Eröffnungsfeiern kannten. Auch das große Kuchenbüfett, mit dem der Freundeskreis verwöhnte, konnte sich sehen lassen und fand viele dankbare Abnehmer.

Wer wollte, konnte darüber hinaus am Kiosk, der neu Wedges mit Kartoffelcreme in sein Angebot aufgenommen hat, Pommes, Currywurst, Eis und mehr erstehen. Familien mit kleinen Kindern zog es zum Spielplatz hin. Erwerben konnten die Besucher am Eröffnungstag zudem vergünstigte Saison-Karten. „Der Vorverkauf ist sehr gut angelaufen“, ließ Phillipp Hutt wissen. Zum Vormerken: Am Samstag, 22. Juli, wird der 90. Geburtstag des Waldfreibads groß gefeiert.

Keine Hemmungen hatte diese Besucherin am Eröffnungstag des Waldfreibads Herpine. © J. Salzmann