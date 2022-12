Musikschule: Abschied nach vielen Jahren von Elisabeth Manns

+ © Salzmann, Jakob Für seinen stimmungsvollen Auftritt nahm das Sinfonieorchester die gesamte Bühnenfläche der AFG-Aula in Anspruch. © Salzmann, Jakob

Nach 45 Jahren im Dienst begibt sich die Bezirksleiterin der Musikschule Volmetal, Elisabeth Manns, anfang des Jahres 2023 in den wohlverdienten Ruhestand. Mit dem Weihnachts-Sinfoniekonzert wurde ihr ein stimmungsvoller Abschied bereitet.

Halver – „Wie schön, dass Musik keine Sprache braucht!“ Die verbindende Kraft der Musik sprach Musikschulleiterin Cosima Breidenstein am Mittwoch beim Weihnachts-Sinfoniekonzert der Musikschule Volmetal in der Aula des Anne-Frank-Gymnasiums an. „Die allermeisten Menschen wünschen sich nichts sehnlicher als Frieden.“

Stimmungsvoller Abschied von Elisabeth Manns

Als Ausführende traten das Sinfonieorchester der Musikschule (Leitung: Cosima Breidenstein) und das Jugendblasorchester unter Leitung von André Becker eine zauberhafte musikalische Reise durch das Winter-Wonderland an. Das Inklusionsensemble Vol-Dabei musste seine Teilnahme wegen Erkrankung seines Leiters Michel Hillringhaus absagen. Die große Bühne nutzten Cosima Breidenstein und Thomas Gehring (Fachbereichsleiter Bürgerdienste) dazu, Bezirksleiterin Elisabeth Manns, die sich Ende Januar nach 45 Jahren im Dienst der Musik in den Ruhestand verabschiedet, für ihr unermüdliches Engagement zu danken. 2500 Schülern habe sie in dieser Zeit die Liebe zur Musik vermittelt, lobte die Musikschulleiterin. Sie sei „das Gesicht des Musikschulbezirks gewesen“, ergänzte Thomas Gehring. Zunächst nebenberuflich, seit 1977 hauptberuflich und seit fast 38 Jahren als Bezirksleiterin habe sie dafür gesorgt, dass die Musikschule die Bildungslandschaft und das kulturelle Leben der Stadt bereichere. Bis Ende Januar ist Elisabeth Manns noch im Dienst, dann geht sie in den Ruhestand.

+ Die große Bühne nutzte Cosima Breidenstein (rechts), um sich bei Bezirksleiterin Elisabeth Manns für 45 Jahre im Dienst der Musik zu bedanken. © Salzmann, Jakob

Ein glückliches Händchen bewies die Musikschule mit der Auswahl der dargebotenen Stücke, die den Zauber der Weihnacht einfingen. Bei fröhlichen Melodien wie „In der Weihnachtsbäckerei“ oder „Jingle Bells“ konnten bereits die jungen Musiker des Sinfonieorchesters flott und beschwingt mitspielen. Warum Märchen gerade in der Weihnachtszeit so beliebt sind, ließ das knapp 90-köpfige Orchester – am Mittwoch krankheitsbedingt etwas dezimiert – mit sehnsuchtsvollen Klängen aus dem Märchenfilm „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ wissen. Sehr gefühlvoll und ausdrucksstark interpretierten Schüler und Lehrer die verträumte Melodie.

+ Konzentriert waren die jungen Musiker bei der Sache. Mit Weihnachtsliedern, Filmmusik und großer Sinfonie stellten sie ihr Können unter Beweis. © Salzmann

Orchester sorgt für weihnachtliche Stimmung

Zur Einstimmung las Cosima Breidenstein den Zuhörern das bekannte Märchen vor. Ein Arrangement des Theoriekurses machte die Volksweise „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ zu etwas Besonderem. Erstmals zu hören, erklang die vertraute Melodie in neuem Gewand. Die Begleitstimmen hatte sich der Theoriekurs ausgedacht und für Streichorchester gesetzt. Mit zwei Sätzen aus der Jenaer Sinfonie von Friedrich Witt unterstrich das Sinfonieorchester sein hohes spieltechnisches Niveau. Nicht zuletzt die farbige Instrumentierung des Werkes erlaubte es den Musikern, in allen Instrumentengruppen zu glänzen. Beschwingt und verträumt spielte sich das Jugendblasorchester als weiteres Aushängeschild der Musikschule in die Gunst des Publikums. So spritzig wie die „Schwarzwaldfahrt“ gelang, so gefühlvoll ließen die Bläser mit „White Christmas“ von weißer Weihnacht träumen.

Der Ohrwurm „Last Christmas“ und ein fröhliches „Feliz Navidad“ als Zugabe durften nicht fehlen im weihnachtlichen Melodienreigen. Der Schluss des facettenreichen Konzerts blieb dem Sinfonieorchester vorbehalten, das mit Weihnachtsliedern aus aller Welt um den Erdkreis reiste und seinem Konzert mit „Celebration“ ein Sahnehäubchen aufsetzte.