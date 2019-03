Musik der 80er und 90er lockt in den Kulturbahnhof

+ © Laudien © Laudien

Halver – Im ausverkauften Kulturbahnhof feierten am Samstag 180 Partygäste aus Halver und Umgebung bis in die frühen Morgenstunden. Die besten Hits aus den 80ern und 90ern wurden von DJ Roland Reh im Kulturbahnhof zu Gehör gebracht und ließen bei den Besuchern Erinnerungen an die „gute alte Discozeit“ aufkommen.