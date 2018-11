Müllhaufen an alten Räumen der Tafel 

+ © Opfermann Plastikkisten, Tische und Stühle, ein Kühlschrank, Reste von Regalen und anderer Sperrmüll stapelt sich am alten Bürgerzentrum. © Opfermann

Halver - Zum 1. Oktober zog nicht nur das Bürgerzentrum aus den alten Räumlichkeiten an der Von-Vincke-Straße aus, auch die im Untergeschoss untergebrachte Tafel musste umziehen – und zwar in neue Räume an der Ganztagsschule. Zurückgelassen hat die Tafel aber mehrere Kubikmeter Müll.