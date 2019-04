Brennende Kippe im Gesicht - Motorradfahrer schockiert

Halver - Ein Motorradfahrer fährt durch Halver. Einen Moment später ist er schockiert. Die Polizei spricht von einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Ein 60-jähriger Mann fuhr am Freitagabend mit seinem Motorrad auf der B 229 in Halver. Vor ihm befand sich ein grauer Smart ForFour, aus dem in Höhe der Ortschaft Eichholz eine brennende Kippe geworfen wurde.

Die flog geradewegs auf den Motorradfahrer zu und landete in seinem Gesicht. Bei der Abwehrbewegung mit der Hand beschädigte er laut Angaben der Polizei das Visier seines Helms. Außerdem geriet er mit seiner Maschine ins Schlingern und wäre fast gefallen, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Der 60-Jährige fuhr der Frau in dem Smart hinterher, um sie anzusprechen. Laut seiner Aussage habe sie kein Einsehen gehabt und sei weiter gefahren.

Nun ermittelt die Polizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zeugen werden gebeten, sich an die Wache in Halver unter Tel. 02353/91990 zu wenden.