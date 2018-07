Motorrad trifft auf Käfer: Schürfwunden und enormer Sachschaden 

Halver - Leichtverletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall bei Halver-Kückelhausen. Doch der Sachschaden ist enorm.

Der 57 Jahre alte Biker kam aus Anschlag und fuhr in Richtung Kierspe Mühlen-Schmidthausen. In einer Kurve geriet er nach einem Fahrfehler in den Gegenverkehr, dort kam ihm ein VW Käfer Cabriolet entgegen.

Der Motorradfahrer aus Herne stieß mit dem Klassiker nicht zusammen, allerdings seine Aprilia. Er selbst rutschte etliche Meter weit und zog sich dabei laut Polizeiangaben Schürfwunden zu.

Nach dem Zusammenprall mit dem Kotflügel des alten VW rutschte das Motorrad in die Böschung. Fahrer und Beifahrerin des Käfers blieben unverletzt und zeigten sich erleichtert, dass es den Biker vergleichsweise glimpflich "erwischt" hat.

Hoher Sachschaden am liebevoll restaurierten Oldtimer

Der Sachschaden jedoch betrug laut erster Schätzung der Besitzer rund 40.000 bis 50.000 Euro. Seit 10 Jahren sind die Neusser im Besitz des Cabrios, und haben es seitdem umfassend restauriert und mit zeitgenössischen Teilen getunt. So stammt der Motor vom Porsche 914.

Die Kenner gehen von sehr schlimmen Schäden aus, die für den Laien auf den ersten Blick verborgen bleiben. Welcher Sachschaden am Motorrad aus Herne entstanden ist, konnte die Polizei nicht beziffern. Nach der Prüfung der Zulassungspapiere wurden diese dem Besitzer auf dem Weg ins Krankenhaus mitgegeben, daher waren keinen näheren Details zu der Rennmaschine bekannt.

Allerdings geht man von mindestens 800 Kubikzentimeter aus, also einer sehr schnellen Maschine: "Eine 80er ist das jedenfalls nicht", so einer der Beamten. Alle Unfallbeteiligten hatten sich einen anderen Ausgang ihres Sonntagsausfluges ins Sauerland vorgestellt.

Die Halveraner Feuerwehrleute an der Einsatzstelle waren indes froh, dass es sich nicht um einen der, leider häufigen, Krad-Unfälle handelte, die wesentlich schlimmer enden. So brauchten sie sich lediglich um auslaufende Betriebsmittel und die Absicherung der Unfallstelle kümmern.