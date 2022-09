Möchtegern-MacGyver lässt Drähte in fremdem Auto zurück

Von: Jan Schmitz

Diesen Opel Corsa älteren Semesters wollte ein Unbekannter entwenden. © Privat

Ein Möchtegern-MacGyver wollte ein fremdes Auto kurzschließen. Das misslang, was angesichts der gewählten Konstruktion auch nicht überraschte. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht einen in der Feldstraße parkenden Opel Corsa zu entwenden. Das teilte die Polizei im Märkischen Kreis mit. Der Fahrzeughalter stellte am Morgen fest, dass im Zündschloss mehrere Metallteile steckten - ein Stück Draht und der obere Teil eines Schlüssels - und informierte die Polizei. Das Fahrzeug war nach derzeitigem Kenntnisstand nicht abgeschlossen. Der Unbekannte wollte das Auto in MacGyver-Manier zünden. So viel ist sicher: Der Versuch des Kurzschließens misslang nicht nur, sondern war auch völlig untauglich. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor.

Zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 11:00 Uhr brachen Unbekannte in eine Gartenhütte in der Straße Husen ein. Die Täter verschafften sich Zutritt, indem sie ein Vorhängeschloss aufbrachen. Aus dem Innenraum wurden zwei Bootsmotoren und eine Wildkamera in einem niedrigen vierstelligen Wert entwendet. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor.

Bereits am Wochenende brachen Unbekannte in eine Gartenlaube in der Straße Neuenhaus ein. Die Täter hebelten dazu die Holztür zur Hütte auf. Aus dem Inneren entwendeten sie anschließend einen Fernseher, eine Werkzeugkiste sowie eine graue Damen-Fleecejacke. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiwache Halver unter 02353/91990 entgegen.