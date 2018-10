Möbellieferung für Humboldtschule

+ © L orencic Möbel für den Neubau an der Humboldtschule wurden geliefert und warten darauf, dass die letzten Bauarbeiten abgeschlossen sind. Die Baustelle sei auf der Zielgeraden und voraussichtliche Ende November abgeschlossen. © L orencic

Halver - Tafel in Sicht: Das große Projekt des Neubaus an der Humboldtschule befindet sich in den letzten Zügen und wird voraussichtlich Ende November fertiggestellt. Am Freitag wurden die Möbel geliefert – alle Voraussetzungen dafür waren erfüllt. Was jetzt noch fehlt, sei schnell gemacht.