Mode-Geschäft im MK schließt

Von: Thilo Kortmann

Teilen

Nach sechseinhalb Jahren ist nun Schluss: Alisa Schumann schließt Ende September ihr Geschäft Lene Fashion an der Bahnhofstraße 13. Zum Konzept gehört nicht nur Mode, sondern ein Café zum Plaudern und Verweilen. © Thilo Kortmann

Das Konzept gab es in der Kleinstadt bislang noch nicht: Eine Mischung aus Mode-Boutique und Café zum Plaudern und Verweilen. Egal, ob man nur shoppen oder nur einen Café genießen will. Oder einfach beides zusammen. Lene Fashion hat frischen Wind in Halvers Modelandschaft gebracht.

Halver – Doch nach sechseinhalb Jahren ist nun Schluss an der Bahnhofstraße 13. Alisa Schumann (damals noch Kannapin) hört Ende September auf. Die Gründe haben nichts mit mangelnder Kundschaft zu tun.

„Ich ziehe nach Düsseldorf und gehe zurück in meinen früheren Job. Ich werde wieder als Journalistin arbeiten“, erklärt Alisa Schumann. Das liege einfach nahe, weil auch schon jetzt ihr Lebensmittelpunkt in der rheinischen Metropole liege. Sie höre mit Lene Fashion nicht auf, weil es nicht laufe. Im Gegenteil: „Ich bin dankbar für die vielen Stammkunden“, sagt die 37-Jährige.

Miteinander ins Gespräch kommen

Sie gehe mit lachendem und weinendem Auge. Auf der einen Seite freue sie sich auf ihre neue Aufgabe, auf die Arbeit als Journalistin für die Westfalenpost in Schwelm, auf der anderen werde sie den Kontakt zu den vielen treuen Kunden vermissen. „Die Gespräche, die haben mir immer Spaß gemacht“, sagt Alisa Schumann.

2017 startete sie mit eben diesem Konzept an der Bahnhofstraße: nämlich Fashion und Café, in dem man genießt und sich unterhält, zu kombinieren. „Miteinander im Café-Bereich ins Gespräch kommen, unabhängig davon, ob man tatsächlich gerade das eine oder andere Kleidungsstück gekauft hat“, so skizzierte Alisa Schumann vor sechs Jahren den Ansatz ihrer Idee.

Mit dem Ende von Lene Fashion endet auch ein Familienbetrieb mit langer Tradition. Alisa Schumann übernahm den Laden von ihrer Mutter Susanne Sieger an der Frankfurter Straße. Die junge, modebegeisterte Halveranerin änderte den Namen. Sieger Fashion verwandelte sich in Lene. Schumann gab ihrem neuen Projekt nicht nur einen neuen Namen, sondern verließ mit dem Geschäft auch den alten Standort. Ab dem 1. April 2017 ging es dann unter Lene Fashion an der Bahnhofstraße gegenüber des Kulturbahnhofes weiter. Als Scharnierstelle quasi zwischen dem heranwachsenden Fachmarktzentrum nebenan und der Bahnhofstraße, für die viele Halveraner im Windschatten des Einkaufszentrums große Chancen sahen und immer noch sehen.

Ich ziehe nach Düsseldorf und gehe zurück in meinen früheren Job. Ich werde wieder als Journalistin arbeiten.

Sechs Jahre später: Mit dem baldigen Ende von Lene Fashion Ende September erhalten diese Ambitionen nun einen Dämpfer. Alisa Schumann hingegen blickt schon mal auf die letzten Monate im Modeladen. Zurzeit gebe es noch die normalen jahresüblichen Angebote. „Ein großer Räumungsverkauf steht im September an“, erklärt Schumann.