Zukunft der Mobilität im MK: Zweiter Fahrradtag in Halver geplant

Von: Monika Salzmann

Am 6. Mai können unter anderem wieder Fahrräder ausprobiert werden. Dann findet der Fahrradtag zum zweiten Mal in Halver statt. © Salzmann

Das Fahrrad wird immer wichtiger als Verkehrsmittel der Zukunft. Der 2. Halveraner Fahrradtag findet jetzt in Halver statt.

Halver – Rund ums Fahrrad gibt es am Samstag, 6. Mai, in und am Bürgerzentrum viel zu erleben. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr, als der Aktionstag trotz Schnee und Eis mit kleinen Abstrichen erfolgreich über die Bühne ging, laden Claudia Wrede vom Bürgerzentrum, die Stadt und zahlreiche Kooperationspartner zum 2. Halveraner Fahrradtag ein.

Von 11 bis 16 Uhr rücken alle mit dem Fahrradfahren ein Thema in den Fokus, das zunehmend an Bedeutung gewinnt. Geboten wird viel - angefangen bei Sicherheitsfragen bis zur Pedelec-Schulung. Mit ins Boot geholt hat Claudia Wrede, die als Leiterin des Bürgerzentrums federführend für die Organisation des Aktionstages verantwortlich zeichnet, den Stadtsportverband, das Fahrradgeschäft Radsport Schreiber aus Radevormwald, die Polizei, den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (adfc), die Verkehrswacht, das Deutsche Rote Kreuz und die Krankenkasse DAK, ferner die Firma Busch + Müller (Zweiradzubehör), die Regionalentwicklung Oben an der Volme sowie das Lastenrad für Halver Projekt. Ebenso ist das Stadtradeln - Radeln für ein gutes Klima dabei.

Claudia Wrede hofft, dass sich auch Fahrradgeschäfte aus Halver an der Zweitauflage des Fahrradtags beteiligen. Wer Lust hat mitzumachen, soll sich melden. Draußen vor dem Bürgerzentrum und drinnen soll sich alles um das Radfahren drehen. Ausprobieren können die Besucher beim Aktionstag eine Rauschbrille, mit der simuliert werden kann, wie sich Alkohol, Drogen oder Übermüdung auf die Fahrtüchtigkeit auswirken. Ein entsprechender Parcours wird aufgebaut, um die Wirkung der Rauschmittel zu demonstrieren. An Ort und Stelle können Fahrradinteressierte E-Bikes und Fahrräder testen und sich beraten lassen.

Wiederholung des Fahrradtags: Claudia Wrede, Leiterin des Bürgerzentrums, stellte am Donnerstag das Programm für dieses Jahr vor. © salzmann

Wer sein Fahrrad verkaufen möchte, kann ohne Anmeldung am Fahrradflohmarkt teilnehmen, muss den Verkauf allerdings selbst übernehmen. Wenn das Wetter mitspielt, wird draußen vor dem Bürgerzentrum ein Fahrradparcours aufgebaut, den jeder durchlaufen kann. „Der Parcours ist vom Laufrad bis zum E-Bike geeignet“, sagt Claudia Wrede. Wer möchte, kann einen Seh- und Reaktionstest machen, einen Bremssimulator ausprobieren und sich Sicherheitstipps rund ums Fahrrad und das Radfahren holen. Es gibt ein Quiz mit attraktiven Gewinnen und einen Infostand über das Stadtradeln. Darüber hinaus können sich die Besucher über Freizeit-Rad-Möglichkeiten in Halver und Umgebung informieren.

Zum umfangreichen Programm gehört weiterhin eine Pedelec-Schulung, für die eine Anmeldung notwendig ist. Wer sich dafür interessiert, kann sich bis 3. Mai bei Anika Kaisig von der Stadt unter a.kaisig@halver.de anmelden. Claudia Wrede freut sich, dass mit der DAK erstmals eine Krankenkasse dabei ist und ihr Smoothie-Rad mitbringt. Heißt, die Besucher können sich ihren gesunden Smoothie „erstrampeln“. Anhand eines DRK-Fahrzeugs lässt sich zudem der tote Winkel als Gefahrenquelle anschaulich darstellen. Die Bewirtung übernimmt das Bürgerzentrum. Süßes und Herzhaftes sowie Getränke sind im Angebot.