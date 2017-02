Autofahrer müssen sich gedulden

Halver - Wer in der Woche vom 27. Februar bis 3. März mit seinem Auto die Bundesstraße 229 befährt, muss im Bereich Eichholz mit längeren Wartezeiten rechnen. Grund dafür sind Kanalarbeiten und die damit verbundene mobile Ampelanlage, die den Verkehr in nur eine Richtung fließen lässt.

Am Montag, 27. Februar, hatten die Bauarbeiten lange Wartezeiten für Autofahrer verursacht. Der Verkehr staute sich morgens stadtauswärts bis zum Penny-Markt, stadteinwärts bis zum Ortsteil Wahrde.

Am Dienstag, 28. Februar, wird die Ampel gegen 7.30 Uhr erneut in Betrieb genommen und voraussichtlich bis einschließlich Donnerstag den Verkehrsfluss regeln, kündigt Projektleiter Olaf Stock von der Firma Fleer Tech GmbH (Lehrte), die mit der Baumaßnahme betraut ist, an.

„Im Moment sind das alles vorbereitende Maßnahmen“, erklärte Stock am Dienstag auf Anfrage des Allgemeinen Anzeigers. Von Mittwoch auf Donnerstag gehen die Arbeiten in die finale Phase: Dann wird ein so genannter Schlauchliner in den Kanal eingeführt. Dieser Schlauch wird mit Luftdruck von innen an das alte Kanalrohr gepresst, härtet aus und bildet so das neue Kanalrohr. „Damit werden ein straßenbaulicher Eingriff vermieden und Kosten gespart“, erläutert Lutz Eicker vom Fachbereich Bürgerdienste der Stadt Halver.

Für die Anwohner gebe es durch diese Maßnahme keine Einschränkungen, erläutert Stock. Ähnliche Kanalbauarbeiten sind laut des Projektleiters Stock in Kürze auch im Bereich Höveler Weg und Südstraße nötig. Wann genau, stehe derzeit noch nicht fest.