Vom Nordkap nach Oberbrügge

Nordkap/Oberbrügge - Am Nordkap hatte Andreas Wolf mehr als 3400 Kilometer in den Beinen. Und ein Problem. Sein Rad.

Viereinhalb Wochen hatte der Straßenbau-Ingenieur von Siegen bis zur Nordspitze Europas in Norwegen gebraucht, mehr als 500 Kilometer hinter dem Polarkreis. Den komfortablen Rückflug hatte sich der 48-Jährige also verdient. Doch sein Fahrrad, verpackt in einen Verkaufskarton, hätte diesen Flug wohl nicht überlebt. Drei Mal hätte er umsteigen müssen, drei Mal wäre auch das Rad auf Gepäckbänder und in Frachträume geworfen worden. Und beinahe wäre es auch soweit gekommen. Doch einen radelnden Fernreisenden lässt das Glück in der Regel nicht allein.

+ © Hesse Sein Glück war der „Reise-stern“ des Oberbrügger Reiseunternehmens Kattwinkel, der am Hafen parkte. Fahrer Frank Martin und die Reisebegleiter Volker Groß und Maritta Hinrichs machten gerade Feierabend, als der Siegener den Bus aus heimischen Gefilden entdeckte. Eigentlich hatte er nur den Hafen sehen wollen, in wenigen Stunden wäre der Flug zurück in die Heimat gegangen. So kam Wolf mit den Dreien ins Gespräch. „Wir wollten mal mit jemandem sprechen, der so etwas macht“, schildert Frank Martin die Situation im Rückblick. „Normalerweise sehen wir die Radler ja nur aus dem Bus.“

Und genau in den packten die Kattwinkel-Mitarbeiter dann spontan das Fahrrad. Ein bisschen habe er seine Schlafkoje umbauen müssen, sagt Martin, dann passte der Karton noch ins Fahrzeug. Andreas Wolf saß pünktlich im Flieger und erhielt am vergangenen Donnerstag auch sein Rad. Freundlich hupend steuerte Frank Martin am späten Nachmittag nach turbulenter Fahrt die Garagen am Glockenweg an. Andreas Wolf war aus Siegen angereist und übernahm wieder sein Rad. Auch Britta Kattwinkel-Kiefer war gekommen – mit einem Zertifikat. Damit wurde dem Sportler aus Siegen auch aus ihrer Hand die Überquerung des Polarkreises bescheinigt.