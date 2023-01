Mit klaren Werten ins neue Jahr: Stadt Halver veröffentlicht Leitbild

Von: Carolina Ludwig

Im Rathaus - aber auch in allen Außenstellen und bei den vielen Ehrenamtlichen - wurde nach den Werten, Zielen und Stichworten gefragt und daraus ein Leitbild für die Stadt Halver zusammengetragen. © Florian Hesse

„Wir schaffen was. Gemeinsam. Für Halver!“ Dieser Slogan prangt über dem offiziellen Leitbild des Teams der Stadtverwaltung Halver, das mittlerweile auf der Homepage der Stadt zu finden ist.

Halver – Unter der Rubrik „Rathaus“ ist mit mehr als 500 Wörtern ausführlich beschrieben, wie man bei der Stadtverwaltung arbeiten und dabei „unterm Strich“ das Beste für den Bürger herausholen möchte. 110 Beschäftigte und 180 ehrenamtliche Feuerwehrleute und Ehrenamtliche in den Bereichen Kultur, Senioren-, Sport- und Geflüchtetenhilfe würden das Dienstleistungsunternehmen „Stadt Halver“ ausmachen und konnten ihren Beitrag zu dem Leitbild leisten.

In Einzel- und Gruppengesprächen erarbeitete Simon Thienel – Kämmerer, Erster Beigeordneter und Personalchef – gemeinsam mit den Beschäftigten und Ehrenamtlichen das Leitbild. „Wie ticken wir?“, fragte er, ließ sich Stichworte, Ziele und Werte der Kollegen vortragen und fasste sie anschließend zu dem Text auf der Homepage zusammen. Alleine die Gespräche dauerten ein halbes Jahr. Bis das Leitbild schließlich erschien, verging laut Thienel etwa ein Dreivierteljahr.

Aber wofür eigentlich dieser Aufwand? Zwei Gründe sind für Thienel ausschlaggebend: die Präsentation der Stadt Halver als Arbeitgeber nach außen – also für potenzielle Bewerber und neue Mitarbeiter – und die Verankerung von Werten nach innen. „Man kann sich hinter diesen Werten versammeln, das stärkt den Zusammenhalt“, erklärt er. In den Gesprächen konnten die Mitarbeiter äußern, was ihnen wichtig ist und auch, was nicht so gut läuft.

Für Thienel, der erst seit Anfang 2022 im Amt ist, waren sie zudem eine Gelegenheit, mit allen Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. „Zwei Fliegen mit einer Klappe“, kommentiert er. Aus einem solchen Leitbild würden sich außerdem Aufgaben ableiten. „Wenn wir schreiben, dass die Kollegen von morgen wichtig sind, müssen wir auch schauen, wie wir Azubis besser ausbilden oder mehr Bewerber bekommen“, sagt Thienel.

Und was steht nun drin im Leitbild der Stadt Halver? Am Ende fasst es die Stadt auf einige Begriffe zusammen: Haltung, Achtsamkeit und Augenhöhe, Lösungsorientierung, Verlässlichkeit, Ehrenamt, Empathie, Engagement und Rechtsstaatlichkeit.

Im „kleinen, geschichtsträchtigen Rathaus“ möchte man sich nicht von dem Satz „das können wir als kleine Verwaltung nicht“ ausbremsen lassen. Große Herausforderungen sollen genau wie die vielen alltäglichen kleineren Aufgaben angegangen werden. Man möchte einander vorbehaltlos und mit Anstand und Achtsamkeit begegnen. Religionszugehörigkeit, sexuelle Orientierung, die Nationalität, das Geschlecht oder unterschiedliche Sicht- und Herangehensweisen sollen keine Rolle spielen. Jeder soll seine Meinung offen äußern und seine Kompetenz mit in die Waagschale werfen können. So soll es um „die Sache“ gehen und darum, was am Ende für den Bürger herauskommt.

Führungskräfte sollen ihren Mitarbeitern Rückendeckung geben und eine konstruktive Fehlerkultur vorleben. Respekt, Wertschätzung, Rücksichtnahme, Transparenz, offene Kommunikation und gegenseitiger Wissenstransfer sowie Vertrauen gehören laut Leitbild zu den Werten der Zusammenarbeit in Halver.