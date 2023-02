Mit Falschgeld im Discounter bezahlt

Von: Florian Hesse

Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld. © dpa/Pleul

In Halver ist Falschgeld in einem Discounter aufgetaucht. Die Kassiererin prüft einen Geldschein und ruft die Polizei.

Halver - Ein 45-jähriger Halveraner hat am Dienstagabend versucht, seinen Einkauf in einem Discounter an der Bahnhofstraße mit einem falschen Hundert-Euro-Schein zu bezahlen.

Beim Bezahlen berichtete er der Kassiererin, dass er den Geldschein draußen gefunden habe und nicht wisse, ob er echt sei. Die Kassiererin überprüfte den Schein mit einem Spezialstift, der die Fälschung sichtbar machte.

Die Mitarbeiter holten die Polizei. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld.

Dass Falschgeld auftaucht, komme immer wieder einmal vor, eine Häufung sei allerdings nicht festzustellen. Auffallen würde dies im Regelfall bei Einzahlungen beispielsweise von Einnahmen von Geschäften. Dem Halveraner hätte vielleicht eines auffallen können: „Echtes Geld liegt in der Regel nicht auf der Straße“, so ein Polizeisprecher.