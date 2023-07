Mit dem E-Bike gegen den Krebs

Spendenaktion „Big Challenge“

+ © Carolina Ludwig Karin Blume hat gerade ihre zweite Krebserkrankung überstanden. Jetzt setzt sie sich für die Krebsforschung ein und fährt bei der Spendenaktion „Big Challenge“ mit. Für ihre Teilnahme hat sie schon mehr als 1000 Euro Sponsorengelder gesammelt. © Carolina Ludwig

„Aufgeben kommt nicht infrage!“ – das ist nicht nur das Motto der „Big Challenge“, sondern wie es scheint auch das von Karin Blume, die an der Spendenaktion im August teilnehmen wird. Mindestens 43 Kilometer wird die 70-Jährige dann mit ihrem E-Bike fahren, vielleicht auch mehr: „Die Strecke schaffe ich bestimmt zweimal“, sagt Blume. Teilnehmen wollte sie eigentlich schon im vergangenen Juni – da lag sie allerdings noch mit Krebs im Krankenhaus.

Halver – „Aufgeben kommt nicht infrage!“ – das ist nicht nur das Motto der „Big Challenge“, sondern wie es scheint auch das von Karin Blume, die an der Spendenaktion im August teilnehmen wird. Mindestens 43 Kilometer wird die 70-Jährige dann mit ihrem E-Bike fahren, vielleicht auch mehr: „Die Strecke schaffe ich bestimmt zweimal“, sagt Blume. Teilnehmen wollte sie eigentlich schon im vergangenen Juni – da lag sie allerdings noch mit Krebs im Krankenhaus.

„BIG Challenge: Aktiv gegen Krebs e.V.“ ist ein von Landwirten gegründeter Verein, der sich – wie der Name schon sagt – im Kampf gegen den Krebs engagiert. Seit 2014 werden mit dem Big-Challenge-Tag Sponsoren- und Spendengelder gesammelt, die „zu 100 % der Deutschen Krebshilfe e.V. zufließen“, wie der Verein auf seiner Internetseite mitteilt. Seit Beginn der Aktionen hätten schon mehr als 1000 Radfahrer und Läufer aus ganz Deutschland insgesamt mehr als 1,64 Millionen Euro für die Krebshilfe gesammelt. Im August wird die Halveranerin Karin Blume eine davon sein.

Ihre Geschichte ist eine von viel Willenskraft und Glück im Unglück. Mit 48 Jahren erkrankt sie erstmals an Dickdarmkrebs. „Seitdem gehe ich jedes Jahr zur Darmspiegelung. Das ist meine Lebensversicherung“, erzählt sie und möchte kräftig Werbung für die Vorsorgeuntersuchung machen. Von ihrer ersten Krebserkrankung erholt sie sich gut. Mit 50 Jahren nimmt sie an der Winterlaufserie in Hamm teil, zu der regelmäßig einige Halveraner fahren. „Das war ein ausschlaggebender Punkt. Ich dachte, ,Wenn du das schaffst, dann bist du nicht mehr krank. Dann hast du den Krebs besiegt.‘“, erzählt Blume. Ihr ganzes Leben ist sie schon sportlich aktiv, hat immer Sport unterrichtet, auf Turnieren getanzt, war Schwimmen, Skifahren und ist mit der Fahrradtruppe vom Skiclub Halver unterwegs. „Da bin ich mit 70 noch die Jüngste, das ist eine tolle Sache“, sagt sie.

Der „Big Challenge“-Tag Am „Big Challenge“-Tag am 19. August 2023 können Läufer oder Radfahrer teilnehmen, auch beide Disziplinen sind möglich. Die Teilnahme kann alleine oder im Team erfolgen. Die Teilnehmenden müssen bis zum 31. Oktober 2023 pro Person mindestens 500 Euro an Sponsorengeldern sammeln, die zu 100 % an die Deutsche Krebshilfe gehen.

Die Strecke ist etwa 43 Kilometer lang, es gibt eine kürzere Strecke von 8,2 Kilometern für Läufer. Die Strecken können auch mehrmals zurückgelegt werden. Anmeldeschluss ist der 15. August.

Spenden gehen an das Konto des Vereins „Big Challenge – Aktiv gegen Krebs“ bei der Volksbank an der Niers, IBAN: DE15 3206 1384 4501 1810 19. Als Verwendungszweck werden Name und Adresse des Spenders und Name und Startnummer des Sportlers oder des Teams angegeben. Karin Blume hat die Startnummer 3024.

Im vergangenen Juni möchte sie dann erstmals an der „Big Challenge“ teilnehmen, doch der Krebs macht einen Strich durch die Rechnung: Der jährliche Untersuchungstermin im Februar wird wegen des Coronavirus‘ auf die Zeit nach Ostern verschoben. Ein riesiges Glück für Blume, wie sich herausstellt. Denn am Zwölffingerdarm, direkt an der Papille zur Bauchspeicheldrüse, wird ein Geschwür entdeckt. „Das war winzig klein, das hätte man im Februar noch gar nicht entdeckt, und einige Monate später wäre es zu spät gewesen“, sagt Karin Blume.

Nach drei Operationen ist sie nicht nur das Geschwür, sondern auch ihre Bauchspeicheldrüse los, eine Chemotherapie brauchte sie nicht. „Ich bin jetzt zwar Diabetikerin, aber das befähigt mich, in meinem Maße, für mein Alter ja quasi Leistungssport zu betreiben“, freut sie sich. Schon nach einem Vierteljahr steigt sie wieder aufs Fahrrad. Beim Stadtradeln fährt sie 879 Kilometer – die Spitzenleistung in Halver. Karin Blume geht es gut, sie hat ein Ziel vor Augen und eine ungebrochene positive Einstellung. „Ich glaube, sonst würde ich auch nicht mehr leben“, sagt sie ganz offen.

Mit der Teilnahme an der „Big Challenge“ möchte sie nun die Krebsforschung unterstützen. Jeder Teilnehmer sucht für sich Sponsoren, um die nötigen 500 Euro Spenden pro Teilnehmer zu sammeln. Karin Blume fragt eigentlich jeden, der ihr über den Weg läuft: „Im Chor, beim Yoga. Sogar mein Arzt aus Hagen hat 100 Euro überwiesen“, ist sie gerührt. Die 500 Euro hat sie schon längst zusammen, auch zweimal. Persönlich ist sie außerdem Teil eines Forschungsprojekts zum Thema künstliche Intelligenz bei der Krebsvorsorge. Passend dazu geht die Spendensumme der diesjährigen „Big Challenge“ an das Projekt „Künstliche Intelligenz als Unterstützung gegen Tumore“. Für Karin Blume und einige Teamkollegen und -kolleginnen aus dem Team „Sauerland Powerland“ geht es dann am 19. August von Winnekendonk am Niederrhein nach Xanten. Die Vorfreude ist groß: „Beim Fahrradfahren ist der Kopf frei“, sagt Karin Blume.