Mit E-Auto unterwegs? Hier können Halveraner jetzt Strom tanken 

Netzausbau

+ © Lorencic, Sarah Offiziell angezapft: Bürgermeister Michael Brosch, Kämmerer Markus Tempelmann und Ronald Ludwig vom Energieversorgungsunternehmen Mark-E, Leiter Kommunalmanagement, präsentieren die neue öffentliche E-Ladesäule in Halver am Parkplatz des Kulturbahnhofs. © Lorencic, Sarah

Weiter geht´s mit dem Ausbau des E-Ladesäulen-Netzes in Halver. Neben der Möglichkeit am Rathaus, sein Auto mit Strom zu tanken, besteht nun auch eine zweite öffentliche Lademöglichkeit in Halver. Und sie hat ein ganz besonderes Etwas.