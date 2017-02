Grundschüler lernen das Einmaleins des Minigolfs

Halver - Die Minigolf-AG der Lindenhofschule testete ihr Können zum ersten Mal vor Kurzem auf den Bahnen der Minigolf-Indoor Anlage des Sterngolf-Sportclubs Halver.

Von nun an sollen zehn Kinder jeweils am ersten und dritten Dienstag im Monat eine Stunde lang unter Aufsicht das Minigolf-Spielen lernen. „Renate Weiß, Lehrerin an der Lindenhofschule, hat uns angesprochen und gefragt, ob wir so etwas nicht anbieten könnten“, erklärt Klaus Zeisler, Vorsitzender des Vereins.

In der AG werden sich die Kinder zunächst mit Schläger, Bällen und Bahnen vertraut machen. „Danach bringen wir ihnen die Grundregeln und die richtige Stellung bei. Wann man welche Bälle nutzen sollte und wie man diese am besten einsetzt, kommt auch noch dazu“, gibt Zeisler einen Einblick in die Sportart. Da die heimischen Minigolfer die AG nicht komplett kostenfrei anbieten können, verhandelt der SSC momentan mit dem Stadtmarketingverein und der davon verwalteten „Stiftung für Halver“ über eine finanzielle Unterstützung für die Kinder.

„Vielleicht kann nicht jede Familie die Arbeitsgemeinschaft bezahlen, das soll die Kinder allerdings nicht davon abhalten, daran teilzunehmen“, sagt Zeisler. Die „Stiftung für Halver“ wurde 2012 von Dietrich Turck gegründet. Seit dem werden mit den Erträgen aus dem angelegten Geld gemeinnützige Projekte in Halver unterstützt. Dass eine solche Arbeitsgemeinschaft durchaus gefördert werden kann, weiß Martin Esken, Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins. „Es wurde bei der Stiftung angefragt und der Vorstand hat signalisiert, dass die AG gefördert werden könnte, wenn ein entsprechender Antrag vorliegt.“ Wie hoch die Förderung am Ende ausfallen wird, entscheide der Vorstand der Stiftung. Zunächst müsse allerdings ein Antrag gestellt werden.

Für die Minigolf-AG hatten sich weit mehr als zehn Kinder gemeldet, es konnte jedoch nur eine begrenzte Anzahl zugelassen werden. „Wir haben zehn Schüler ausgewählt, die anderen sind auf einer Warteliste. Wenn ein Platz frei wird, rückt jemand neues nach. Wir versuchen aber bis zum Sommer eine feste Gruppe zu behalten, damit die Schüler besser lernen können“, sagt Daniel Schell, der an der Schule momentan sein Anerkennungsjahr als Erzieher absolviert.

Weitere Schulen sollen angesprochen werden

Der SSC werde auch andere Schulen ansprechen und fragen, ob Interesse an einer Minigolf-AG besteht. „Wer sein Spiel verbessern möchte, kann Montags ab 18 Uhr zu unserem Trainingsabend kommen und sich Tipps geben lassen“, sagt Zeisler.