Millioneninvestition an Schulen

Von: Florian Hesse

Die „Verheiratung“ der Gebäude von Schule und Musikschule ist aufwendig. Die Geschosse sind höhenversetzt. In zwei Jahren soll die Schule barrierefrei und besser nutzbar sein für Schul- und OGS-Betrieb. © hesse

Die Stadt Halver investiert 2 Millionen Euro in den Umbau der Lindenhofschule.

Halver – Wenn 2024 alles fertig ist, dürfte die Lindenhofschule nahezu vollständig barrierefrei nutzbar sein. Für den Schulbetrieb selbst entstehen neue Möglichkeiten und ebenso für die Offene Ganztagsschule, die in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung und Umfang zunehmen wird. 2 Millionen Euro hat die Stadt Halver für das Vorhaben in diesem und im kommenden Jahr in den Haushalt eingestellt.

Am kommenden Dienstag, 6. Juni, 17 Uhr im Ratssaal, ist der Baubeschluss Thema im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen. Im Folgenden müssen noch Hauptausschuss (14. Juni) und Rat (19. Juni) der Maßnahme zustimmen und den entsprechenden Beschluss fassen.

Aufzug

Bautechnisch geht es unter anderem um die Einbeziehung des früheren Musikschulbereichs und den Einbau eines Aufzugs. Problem bei der Anbindung der früheren Musikschule ist der Höhenunterschied zum eigentlichen Schulgebäude: „Zwischen dem Sockelgeschoss und dem ehemaligen Musikschulgebäude besteht keine direkte räumliche Verbindung. Die einzelnen Geschossebenen des Hauptgebäudes sind bis auf das Erdgeschoss höhenversetzt zu dem des Musikschultraktes“, heißt es in der Vorlage.

Die Sporthalle fasst die städtische Architektin Katrin Siegmund hingegen nicht an. Sanitärräume und das Forum im Erdgeschoss sind barrierefrei zugänglich, eine behindertengerechte Toilette ist ebenfalls vorhanden.Durch die Einbeziehung der Musikschule, die am Bürgerzentrum ihren neuen Standort gefunden hat, gewinnen Schule und OGS den dringend nötigen Platz.

Zweiter Rettungsweg

Das geschieht unter anderem durch Differenzierungsräume zwischen den vorhandenen Klassenräumen und Lernlandschaften in Form von Einbaumöbeln in den einzelnen Flurbereichen. Erforderlich wird die Schaffung eines zweiten Rettungsweges in Form eines Treppenturmes vom Erdgeschoss bis ins Dachgeschoss. Die angrenzenden Linden könnten nach Stand der Planung erhalten bleiben. Und neu gebaut wird zudem eine Rampe, um vom Schulhof barrierefrei in den höhenversetzten Klassentrakt zu gelangen.

Alle drei Geschosse der Schule beziehungsweise Ex-Musikschule sind letztlich von den Baumaßnahmen berührt. Eingebunden in die Planungen sind die Fachplaner Statik, Brandschutz und Barrierefreiheit sowie die Brandschutzdienststelle des Märkischen Kreises.