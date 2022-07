Duo stellt Pläne für den Denkhof in Halver vor

Von: Florian Hesse

Matthias Clever und Kristian Hamm erläutern ihre Pläne für den Denkhof in Halver Innenstadt. © Florian Hesse

„Wir werden damit nicht reich.“ Kristian Hamm sagt das für sich, aber stellvertretend auch für Matthias Clever.

Halver - Sie sind die alleinigen und persönlich haftenden Gesellschafter der EW GmbH. EW steht für Easy Work. Und sie wollen den Denkhof an der Frankfurter Straße konzeptionell und baulich zu neuem Leben erwecken.

Grünes Licht dafür haben sie mit der Zustimmung des Hauptausschusses von Dienstagabend. Ihr Businessplan für den Geldgeber sieht vor, dass der Denkhof kostendeckend arbeiten kann. Einen sechsstelligen Betrag haben sie für das Gebäude von 1956 mit späteren Anbauten ausgegeben. Mit rund einer Million weiteren Euro rechnen sie für die Komplettsanierung der früheren Wippermann-Verwaltung unterhalb der Polizeiwache.



Städtisches Konzept in privater Regie

Die konzeptionellen Eckpunkte sind klar. Was in der bundesweiten Ausschreibung für potenzielle Bewerber stand, sei auch Gegenstand des notariellen Kaufvertrags gewesen. Wer den Denkhof mit dem Übergang zum Werkhof und der darunterliegenden Stage-Halle übernimmt, soll Folgendes garantieren:



einen Coworking-Bereich, der für jeden Interessierten zugänglich sein soll, der in Halver preiswert Bürofläche benötigt

Seminarräumlichkeiten, die technisch gut ausgestattet sind und auch für Veranstaltungen und Meetings taugen. Dazu könnten auch städtische Gremiensitzungen zählen

Platz für andere Veranstaltungen und eine Möglichkeit der Begegnung für alle Interessierten, für Kurse, Vereine, Kirchengemeinden und ähnliche

die Wiederaufnahme des Betriebs in der Stage-Halle mit ausreichend Fläche und Bühne für Musik, Kultur und Kleinkunst

Platz für einen Digital Hub, der eine Vernetzung von Schulen und Wirtschaft schaffen soll.



Vertraglich geregelt ist das zwischen Stadt und den Investoren bis ins Detail, „in einer Tiefe, die ich aus keinem anderen Vertragswerk kenne“, wie Clever sagt. Mit ihrer GmbH waren sie fristgerecht die einzigen Bewerber um die große Immobilie im Eingangsbereich zur Innenstadt. Und von vornherein war ihnen auch klar, dass die Stadt sehr genau hinschauen würde, wenn sie ihnen das Gebäude verkauft. Denn Clever, Geschäftsführer der Werbeagentur „dievonhier“, ist Fraktionssprecher der Grünen, Kristian Hamm, Geschäftsführer der Sentiris gGmbH, stellvertretender Vorsitzender der UWG im Halveraner Rat.

„Kompetent, kooperativ und dynamisch“

„Wir waren selbst interessiert daran, dass das Verfahren transparent abläuft, haben uns an keiner Diskussion und Abstimmung beteiligt, die das Projekt berührt“, betont Hamm. Als „kompetent, kooperativ und dynamisch“ beschreiben sie das Klima der Verhandlungen mit Kämmerer Simon Thienel, der ihrer Einschätzung nach großen Anteil daran gehabt habe, das Projekt innerhalb relativ kurzer Zeit zum finalen Ergebnis bringen zu können.



Dass sie das wirtschaftliche Risiko auf sich nehmen, begründen sie mit einem großen Maß an Idealismus und der Verbundenheit zu Halver. Aber auch die persönlichen Erfahrungen, die sie selbst als Unternehmensgründer gesammelt hätten, spielten eine Rolle. „Wir wissen aus der Startphase selbst, was gefehlt hat“, sagt Clever rückblickend. Der Denkhof passe von der Ausrichtung her gerade jetzt nach der rasanten Entwicklung Halvers in den vergangenen Jahren ideal in die Innenstadt.



Weiter Platz für Flüchtlinge

Einvernehmen hätte zwischen ihnen und der Stadt als Verkäufer von vornherein bestanden, eine derzeitige Teilnutzung des Gebäudes weiterzuführen. Im Obergeschoss haben Kriegsvertriebene aus der Ukraine Platz gefunden. Und den werden sie im Denkhof weiter haben – bis sie in ihre Heimat zurückkehren können oder sich andernorts adäquater Wohnraum findet. Auch für die Sprachkurse für Flüchtlinge bleibt Platz.



Dieser Faktor spielt auch eine Rolle, wenn es um den Umbau und die teilweise Entkernung des Gebäudes geht. Geplant wird mit fünf Bauphasen, die mit einer internen Verlagerung der Funktionen verbunden sein dürften. Los geht es im ersten Obergeschoss, um Platz für Coworking und weitere Nutzung zu schaffen, Stück für Stück werde dann das Gebäude hergerichtet.



Umstrittene Fassade wird erneuert

Die viel diskutierte Fassade mit ihrem Graffiti-Anstrich, Außenanlagen und die Verlagerung des Eingangsbereichs stünden in der letzten Bauphase an. Die ist abgeschlossen übrigens am 31. Dezember 2024 – auch das sieht der Kaufvertrag vor.



Um zeitig auch Einnahmen zu erzielen, soll der Betrieb rasch wieder aufgenommen werden. Das Coworking beispielsweise solle möglich bleiben. Der Übergang des Buchungssystems werde gerade zwischen den Vertragspartnern geklärt. Wer bis dahin dringend einen Arbeitsplatz benötige, könne sich direkt an sie wenden, versichern Hamm und Clever.



Coworking nicht mehr gratis

Im weiteren Verlauf werde sich ein eigener Community-Manager um den Betrieb kümmern. Klar ist aber, dass die Buchung eines Arbeitsplatzes nicht mehr wie in der Startphase seit Herbst kostenfrei sein kann. Ein Schreibtisch im Denkhof mit Internet-Anbindung und Kaffee-Flat liegt dann bei 49 Euro im Monat. Auch die feste Vermietung kleiner Büroflächen wird möglich sein. Die Preise sind auch hier vertraglich geregelt und gedeckelt.



Und noch etwas anderes regelt der Vertrag: Mit dem Kauf gehen die Unternehmer eine 20-jährige Zweckbindung ein. „Dafür braucht man Idealismus“, sagt Hamm. „Das hätte sonst niemand gemacht“, sagt Clever