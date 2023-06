Neues Gerätehaus: Richtfest ohne Richtspruch

Von: Monika Salzmann

Teilen

Mit Handwerkern und Honoratioren, Abordnungen der anderen Löschzüge, von THW und DRK sowie der eigenen Ehrenabteilung feierte der Löschzug Bommert am Freitag das Richtfest seines neuen Gerätehauses. © Jakob Salzmann

3,7 Millionen Euro investiert die Stadt in das neue Gerätehaus für den Löschzug Bommert.

Halver – Im Beisein von Vertretern der beteiligten Firmen, politisch Interessierten und Mitgliedern des Bauausschusses, von Abordnungen der anderen Löschzüge sowie Vertretern von DRK und THW feierte der Löschzug Bommert am Freitag das Richtfest seines neuen Gerätehauses in Anschlag.



Namentlich hieß Bürgermeister Michael Brosch, der zu der Feier eingeladen hatte, Thorsten Wingenbach als stellvertretenden Wehrleiter und Stefan Czarkowski (CL Architektur) als Architekten sowie die Einheitsführer Detlef Enneper und Jörg Enneper zu der Feier in der Fahrzeughalle des Neubaus willkommen. Da es sich bei dem Neubau um einen Stahlbau handele, sei kein Zimmermann mit dem obligatorischen Richtspruch zugegen. Das Richtfest sei der Moment, „wo die Geburtswehen, die da waren, ein Stück weit vergessen werden können“. Das Gefühl werde noch besser, wenn erst die Einweihung des neuen Gerätehauses gefeiert werden könne. An alle, die die Entscheidung für den Neubau mitgetragen, mitgeplant und mitgeholfen hätten, ging ein dickes Dankeschön. Lobend ging Michael Brosch auf die hervorragende Arbeit aller Feuerwehrleute ein. Die Feuerwehr begebe sich in Situationen, „in die wir uns alle nicht hineinbegeben würden“.

Freuten sich, Richtfest feiern zu können: Bürgermeister Michael Brosch, Architekt Stefan Czarkowski, Thorsten Wingenbach (stellvertretende Wehrleitung), Bommert-Löschzugführer Detlef Enneper und Jörg Enneper (stellvertretender Löschzugführer) - von links. © Jakob Salzmann

Eine Einweihung des Neubaus für Oktober stellte Stefan Czarkowski in Aussicht. Dann werde sich der Neubau bewähren müssen. Mit einem Dank an die Stadtverwaltung, das Architekturbüro und alle Handwerker verband Thorsten Wingenbach sein Grußwort. „Ich sehe dem ganzen Bau sehr positiv entgegen“, lautete sein Resümee.

Auf den alten, nicht mehr zeitgemäßen Standort des Gerätehauses Bommert ging Löschzugführer Detlef Enneper ein. Vom Umziehen in der Halle und einer einzigen Toilette war die Rede. Der Standort des Neubaus in Anschlag sei ideal. „Fast alle Leute kommen von hier“, bekräftigte Enneper. Sein Dank ging an den gesamten Löschzug. „Die tragen das alle mit.“



Ins Innenleben des Neubaus konnten die Richtfestteilnehmer – darunter auch Mitglieder der Ehrenabteilung des Löschzugs – per Beamer-Präsentation schauen. Aufgrund des laufenden Einbaus der Fußbodenheizung war es am Freitag nicht möglich, die hinter der Fahrzeughalle liegenden Umkleide-/Sanitärräume und andere Bereiche zu sehen. Neben den modernen Umkleide- und Sanitärräumen sind ausreichend Parkplätze für die Einsatzkräfte und eine Übungsfläche ein weiteres Plus des Neubaus. 3,7 Millionen Euro investiert die Stadt in das Gebäude. Bei Gegrilltem und Kaltgetränken ließ der Löschzug den Abend gemütlich ausklingen.