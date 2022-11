Millionen-Baustelle im MK in luftiger Höhe

Von: Florian Hesse

Im Bild gut zu erkennen sind die Isolatoren, die den Strom vom Leitermasten fernhalten. © Florian Hesse

In bis zu 60 Metern Höhe werden gerade Strommasten zwischen dem Volmetal bei Stephansohl bis Halver-Siepen neu „beseilt“. Im Dezember will der Netzbetreiber Enervie Vernetzt damit fertig sein. Seit Ende August wird an dem Projekt gearbeitet.

Halver – Richtig nah dran darf man an die Baustelle nicht. Und da, wo die knifflige Arbeit stattfindet, will man gar nicht hin. In bis zu 60 Metern Höhe werden gerade Strommasten zwischen dem Volmetal bei Stephansohl bis Halver-Siepen neu „beseilt“. Im Dezember will der Netzbetreiber Enervie Vernetzt damit fertig sein.

Zielpunkt ist eigentlich nicht die Ortslage Siepen, sondern der Abzweig Halver. Dort treffen sich die Hochspannungsleitungen mit 110 000-Volt Spannung zur Umspann- und Verteiler-Station an der Umgehungsstraße. Seit Ende August wird an dem Projekt gearbeitet. „Beseilung Trasse Halver 2/3/6“ ist der Arbeitstitel. Auf einer Strecke von 4,65 Kilometern sollen zum Schluss 27,5 Kilometer Leiterseile zwischen 13 Masten ausgetauscht sein. 2,1 Millionen Euro investiert der regionale Energieversorger insgesamt in die Instandhaltung des Netzes in diesem Bereich.



Von Stephansohl über Halverscheid kommt die Leitung. © Florian Hesse

Der Austausch der Seile werde erforderlich nach etwa 40 bis 45 Jahren, erklärt Alexander Schulze, Projektleiter bei Enervie Vernetzt. Die Masten selber, je nach Geländeanforderung 30 bis 60 Meter hoch, haben mit rund 80 Jahren die höhere Lebenserwartung. Die Trasse, die zurzeit in Arbeit ist, ist datiert von 1970, hat Andreas Köster, Pressesprecher bei Enervie, recherchiert.



Traktoren dienen als Zugmaschinen, um die neuen Leiterseile aufzuziehen. © Florian Hesse

Doch wie kommt ein Hunderte Meter langes Leiterseil an den Masten? Die Antwort findet sich zum Teil auf dem Boden, wo Traktoren mit Umlenkrollen als Zugmaschinen eingesetzt sind. Dann wird das alte Leiterseil mit dem neuen verbunden und dient als Zugseil. Die Arbeit in schwindelnder Höhe ist es dann, die Seile an Armaturen und Isolatoren zu befestigen und den Mast selber stromfrei zu überbrücken. Die Freileitung selber ist dabei nicht immer komplett stromlos. Zum Teil bleibt auch ein Paar der Leiterseile in Betrieb. Der Mindestabstand zwischen den Leitungen ist genormt, um einen Überschlag zu vermeiden.



Zuwegung am Mast 31. Fachjargon: Baggermatratzen. © Florian Hesse

Das Thema Sicherheit spielt auch bei anderen Vorgaben eine Rolle. Wie weit eine Leitung maximal durchhängen darf, ist geregelt. Über dem Erdboden müssen es mindestens fünf Meter sein, sechs Meter bei Straßen und deutlich mehr beispielsweise über Flüssen und Kanälen. Denn die Leitungen liegen blank. Die Leiterseile bestehen aus einer Stahlseele, die die Zugfestigkeit garantiert. Der Strom fließt durch einen Mantel aus gut leitenden Aluminiumadern.



Mit den Arbeiten liege die beauftragte Spezialfirma Powerlines Energy im Zeitplan, sagt Köster beim Ortstermin bei Husen nahe der Bundesstraße 229. Das Wetter habe durchgängig gestimmt und ist wichtiger Faktor für die Maßnahme. Bei Extremwetter wie Sturm, Schnee, Eis oder großer Hitze kann nicht gearbeitet werden. Droht Gewitter, ist ohnehin sofort Schluss auf der Baustelle.



Ein Fachunternehmen aus Süddeutschland kümmert sich um die neue Beseilung. Im Dezember sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. © Florian Hesse

Zum Hintergrund: Die Enervie Vernetzt GmbH versorgt in ihrem etwa 1000 Quadratkilometer großen Netzgebiet in Hagen, Herdecke und der Märkischen Region über 500 000 Einwohner in insgesamt 19 Städten und Gemeinden mit Strom. 27 Umspannwerke dienen als zentrale Einspeiseknotenpunkte im rund 200 Kilometer langen Hochspannungs-Freileitungsnetz auf der 110-Kilovolt (kV) und 220-kV-Ebene.



Fast abstrakt: Umlenkrolle und Isolatoren in etwa 50 Metern Höhe. Zeitweise arbeiten mehr als 20 Menschen gleichzeitig an den Leitungen. © Florian Hesse

Die dort installierten Transformatoren sorgen dafür, dass die Spannung von der Hoch- auf die Mittelspannungsebene von 110 kV (=110.000 Volt) auf 10 kV (= 10.000 Volt) heruntergespannt wird. Über ein engmaschiges Kabelnetz von rund 7700 Kilometern Länge und zahlreiche 10-kV-Stationen gelangt der Strom schließlich auf Niederspannungsebene von 400 Volt beziehungsweise 230 Volt zum Endverbraucher.

Die Trasse Die Trasse von Werdohl-Elverlingsen über Schalksmühle und Halver versorgt im weiteren Verlauf Kierspe und Meinerzhagen und reicht zuletzt bis Holthausen bei Plettenberg. Das Enervie Versorgungsgebiet beginnt im Norden bei Schwerte und in Süden bei Meinerzhagen. Östlichster Punkt ist Finnentrop-Rönkhausen, westliche Grenze ist die Linie Herdecke, Hagen, Halver.