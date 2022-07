Mieter sind über steigende Gaspreise verunsichert

Von: Florian Hesse

Gasflamme im Durchlauferhitzer: Gas zum Heizen und zur Warmwasserbereitung wird immer knapper und teurer. © Karl-Josef Hildenbrand

„Energie ist ein Riesenthema für die Mieter, aber genauso für uns.“ Die Verunsicherung über die steigenden und nicht kalkulierbaren Gaspreise sei allerorten spürbar, wissen Dorothee Fruntke und Andrea Craen, die Geschäftsführerinnen der Wohnungsgesellschaft Halver-Schalksmühle.

Halver/Schalksmühle – Rund 1250 Wohneinheiten allein in Halver, 600 in Schalksmühle, werden von der Ringstraße in Halver aus betreut. Das sind 1850 Haushalte in den beiden Volmekommunen, die zumeist in ähnlicher Weise betroffen sind, wenn das Gas zum Heizen und zur Warmwasserbereitung immer knapper und immer teurer wird. Und der allergrößte Teil der WHS-Wohnungen wird zentral mit Gas beheizt. Konkret bedeutet das, dass eine erste Preisrunde bereits vor Jahresbeginn erfolgt war, und zwar noch vor dem Krieg in der Ukraine. Da ging es bereits um gestiegene Energiepreise. Den Mietern stand Ende April die jährliche Abrechnung der Nebenkosten ins Haus mit Anpassungen der monatlichen Abschlagszahlungen. Und ein weiterer Durchgang dürfte zum Jahreswechsel fällig werden. Vielleicht herrsche dann mehr Klarheit, wohin sich die Preise entwickeln. Bekämen die Mieter Post von der WHS, herrsche ganz überwiegend Verständnis vor, sagt Dorothee Fruntke.

Durch die Informationen in den Medien sei eigentlich jedermann klar, dass Heizen deutlich teurer werde. Das führe unter anderem dazu, dass viele Mieter vorsichtshalber die Abschlagszahlungen von selbst heraufsetzen, um die erwarteten Preissprünge abzufedern, wenn die nächste Nebenkostenabrechnung ins Haus steht. „Das machen wir natürlich“, versichert Andrea Craen. „Da reicht ein Anruf.“ Trotzdem treibt die WHS-Chefinnen die Sorge um Mieter um, die finanziell nicht gut gestellt sind. Für manche empfehle es sich möglicherweise, auch über Unterstützung von außen nachzudenken, die ihnen vielleicht zusteht, die sie aber bislang nicht in Anspruch genommen haben wie den Heizkostenzuschuss, der beispielsweise für den Bezieher von Wohngeld als Single 270 Euro beträgt.

Wer eigenen Verbrauch kennt, kann selbst gegenzusteuern

Als Wohnungsunternehmen habe man bei den Heizungsanlagen bereits mit einer leichten Absenkung der Temperaturen reagiert, „aber in einer moderaten Größenordnung“. Wo die WHS unterstützend tätig werde, seien Information und größtmögliche Transparenz. Denn wer seinen eigenen Verbrauch genau kenne, habe auch die Möglichkeit, selbst gegenzusteuern. Und das ist seit Jahresbeginn deutlich einfacher geworden. Für etwa 95 Prozent der Mieter bestehe inzwischen die Möglichkeit, ihren monatlichen Verbrauch einzusehen oder ihn sich per E-Mail oder Brief bescheinigen zu lassen. Das System, vom Gesetzgeber kurzfristig vorgeschrieben, funktioniere inzwischen weitgehend reibungslos. Dann wird ausgeflaggt, was im zurückliegenden und im Monat davor an Kilowattstunden für Heizung und Warmwasser benötigt wurde, auch der Vorjahresvergleich wird künftig hinzukommen.

Auch die Werte eines Referenzhaushalts werden angegeben – vielleicht ein Anhaltspunkt, an den entsprechenden Stellschrauben zu drehen. Auch ein bisschen Technik bekommt jeder neue WHS-Mieter seit Jahren an die Hand. Eine kleine Plastik-Box zeigt Luftfeuchtigkeit und Temperatur an. Lächelt der Smiley, ist alles gut. Tut er’s nicht, könnte es Zeit zum Lüften sein oder die Heizung ein wenig zu regulieren. In baulicher Sicht aber gibt es derzeit nur beschränkt Möglichkeiten, weg vom Gas zu kommen. Bei der kontinuierlichen Sanierung im Bestand gehe es natürlich auch um energetische Verbesserungen wie neue Fenster oder verbesserte Dämmung. Doch ein schneller Umstieg auf Wärmepumpentechnik funktioniert in der Regel nicht. Die kommt zum Einsatz in den aktuellen Bauvorhaben, teils mit Erdwärme, teils mit Luft-Wärme-Pumpen. Doch dafür optimal seien Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen. Das aber sei im Bestand eben nicht der Fall.