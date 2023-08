Stadt Halver blockt Mails mit Office-Anhang

Von: Florian Hesse

Wegen einer bestehenden Sicherheitslücke werden derzeit keine E-Mails mit angehängten Office-Dateien von Microsoft an die Stadtverwaltung weitergeleitet. © Stratenschulte/ d pa

Die Microsoft-Sicherheitslücke wirkt bis nach Halver. Der Mail-Verkehr läuft nur eingeschränkt.

Halver – Die Stadt Halver nimmt zurzeit keine E-Mails mit Office-Dokumenten mehr in Empfang. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat eine Sicherheitswarnung vor einer bereits aktiv ausgenutzten Sicherheitslücke in Microsoft-Office-Produkten heraus gegeben.

Diese Sicherheitslücke könne über zahlreiche Typen von Office-Dokumenten ausgenutzt werden, heißt es auf der Homepage der Stadtverwaltung. Um das Verbandsnetz, mit vielen verbundenen Kommunen, zu schützen, hat der zuständige IT-Dienstleister – die Südwestfalen IT – den Empfang von allen Office-Dokumenten blockiert. Daher können zur Zeit keine Office-Dokumente wie Word-, Excel- oder Power-Point-Dateien per E-Mail an die Stadtverwaltung geschickt werden.

Unterlagen sollten alternativ als PDF-Dateien übermittelt werden. Sollte dies nicht möglich sein, wird gebeten, direkt Kontakt mit dem zuständigen Mitarbeiter aufzunehmen. Sobald die Sicherheitslücke geschlossen ist, können E-Mails mit Office-Anhängen wieder entgegengenommen werden.