Fitz-Konzert fällt aus! Das ist der Grund

Halver - Einige Halveraner dürften sich auf einen unterhaltsamen Abend mit dem Schauspieler und Musiker Michael Fitz gefreut haben. Doch dieser Abend fällt - zumindest vorerst - aus.

Das für Samstag, 11. Mai, in der Aula der Humboldtschule geplante Konzert des Schauspielers und Musikers Michael Fitz fällt aus. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Die Agentur von Fitz habe die Veranstaltung am Morgen „aus organisatorischen Gründen“ abgesagt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Tickets, die im Vorverkauf im Kö-Shop erworben wurden, können dort auch wieder umgetauscht werden. Die im Rahmen der Sternsinger-Aktion erhaltenen Karten werden im Rathaus, Zimmer 31, umgetauscht.