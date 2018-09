Vorzeitig Schulschluss: Fehlalarm am Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg

Melder an Berufskolleg in Halver löst immer wieder aus

Alles richtig gemacht: Die Räumung des Gebäudes und das Sammeln auf dem Parkplatz funktionierte wie vorgesehen.

Halver - Ein Fehlalarm hat am Dienstag gegen 11 Uhr den Schulbetrieb am Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg in Halver-Ostendorf vorübergehend stillgelegt.