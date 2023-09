Bafög kommt oft nicht an

Meisterprämie für den Nachwuchs im Volmetal

Dachdeckermeister Müller blickt auf eine über 100-jährige Tradition. © Thilo kortmann

2500 Euro als Anreiz für die Meisterausbildung: Seit zwei Monaten gibt es diese Prämie für den Nachwuchs in NRW. Was halten die Handwerksbetriebe davon?

Halver Seit dem 1. Juli gibt es in Nordrhein-Westfalen eine Prämie für den Meisternachwuchs in Höhe von 2500 Euro. Vorreiter ist der Freistaat Bayern, der die Meisterprämie erst kürzlich von 2000 auf 3000 Euro erhöht hat. Zusätzlich gibt es ein Meister-Bafög, davon muss der Darlehensanteil von 50 Prozent zurückgezahlt werden. Bei einem erfolgreichen Abschluss können die nachträglichen Rückzahlungen sogar komplett wegfallen. Ziel der Unterstützung ist, den Fachkräftemangel im Handwerk zu reduzieren, denn die Meisterausbildung muss von den Auszubildenden eigenständig finanziert werden. Einkünfte aus ihrem Handwerk erzielen sie dabei nicht. Was halten die Handwerksmeister aus dem Volmetal von der finanziellen Unterstützung für den Nachwuchs? Wir haben nachgefragt.

„Tropfen auf den heißen Stein“

Als „Tropfen auf den heißen Stein“ bezeichnet Augenoptikermeister Ralf Meier-Böke mit Läden in Halver und Lüdenscheid die Unterstützung. „Man verdient während der Ausbildung zum Meister kein Geld. Und zahlen sie mal eine Wohnung in Köln“, erklärt Meier-Böke. In Köln befindet sich die Höhere Fachschule für Augenoptik und Optometrie (HFAK). Ein Studium dauert zwei Jahre und ist in vier Semester aufgeteilt. Sohn Jan Meier-Böke, der zusammen mit seinem Vater das Geschäft in Lüdenscheid führt, hat den Meister absolviert. Für die Ausbildung hat er das Studenten- und Meister-Bafög in Anspruch genommen, „das zahlt er immer noch zurück, seitdem er 2018 begonnen hat, als Augenoptikermeister zu arbeiten“, weiß der Vater, der in Halver unter anderem zwei Meister und eine Gesellin angestellt hat.

Viele wollen nicht mehr dienen

„Viele Augenoptiker wollen sich heute nicht mehr selbstständig machen, weil es kaum mehr finanzielle Unterstützung gibt. Etliche bevorzugen zudem die sichere Anstellung entgegen der risikoreicheren Selbstständigkeit“, weiß der Augenoptikermeister. Außerdem seien Kredite bei den Banken äußerst schwer zu bekommen. Das betreffe aber die gesamte Handwerksbranche. Zudem gebe es Fachkräftemangel „wie überall“. Bewerbungen für eine Ausbildung zum Augenoptiker und zur Augenoptikerin kämen nur noch sehr selten rein, so Meier-Böke, jetzt mal wieder eine, „das war früher mal viel mehr. Wenige möchten heute noch samstags arbeiten und dienen, also als Dienstleister oder Dienstleisterin tätig sein“, so der Optiker zu den Gründen des Fachkräftemangels.



Moritz Schröder, Meister für Sanitär und Heizung, aus Halver findet, dass das Problem nicht der Mangel an Meistern sei, sondern vielmehr ein anderes: „Es gibt zu wenig gute Lehrlinge mit einer guten Allgemeinbildung. Es würde schon reichen, wenn die ganz gut rechnen, schreiben und etwas handwerklich begabt wären. Aber das ist heute nicht mehr der Fall“, kritisiert Schröder. Und den Meisterbrief kriege man heute fast geschenkt, „das Niveau ist dermaßen gesunken und nicht mehr zu vergleichen mit vor 20 Jahren“, sagt der Meister. Es gebe nicht zu wenige Meister, sondern viel zu viele schlechte, findet er. Und auch die Prämie von 2500 Euro sieht Schröder nicht als Anreiz. „Was soll man heute mit 2500 Euro noch anfangen? Die sind doch so schnell weg. Allein schon für Sprit.“ Er habe seinen Meister vor 17 Jahren gemacht, sei jeden Tag nach Dortmund zur Meisterschule gefahren. Auch er habe das Bafög in Anspruch genommen, „insgesamt hat mich die Ausbildung 15 000 Euro gekostet“, so der Fachmann für Heizung und Sanitär. Und einen Tipp für junge Selbstständige hat er auch: „Man braucht da heute schon ein gutes Konzept, um sich selbstständig zu machen. Ohne das wird es heute schwierig.“



Bafög kommt oft nicht an

„Ich warte immer noch auf das Bafög. Auch wenn ich meinen Meister schon längst in der Tasche habe. Mir steht das Geld noch zu. So wie allen anderen auch“, erklärt Jan Müller, Dachdeckermeister aus Meinerzhagen. Der 30-Jährige startete Anfang 2022 die Meisterausbildung und stellte den Antrag auf das Meister-Bafög. „Im November kam erst die Eingangsbescheinigung“, so Müller. Da waren aber schon einige Monate der Ausbildung absolviert. Bis jetzt warte er auf die Unterstützung, auch wenn er längst als Meister arbeitet im Betrieb seines Vaters Wolfgang Müller mit Sitz in Meinerzhagen und Kierspe. „Finanziert habe ich die Ausbildung dann von meinem Ersparten“, sagt Jan Müller. Abgeschlossen hat der Meinerzhagener die Ausbildung als Zweitbester, „mit einer Note von 1,08“.



Auch Bruder Jos Müller, der schon länger Meister ist, spart nicht mit Kritik an der umständlichen und behäbigen Antragstellungen des Aufstieg-Bafögs, wie das Meister-Bafög auch genannt wird. Für die Antragstellungen würden Dinge abgefragt, die längst bekannt sind. Und das mehrmals, oft Monate später nochmals, kritisiert der Bruder, der auch im Betrieb mitarbeitet und seinen Meister schon vor mehreren Jahren gemacht hat. „Schon da lief nicht alles reibungslos mit der Antragsstellung und der Bewilligung des Bafögs. Es kann doch nicht sein, dass die Bürokratie für so viele Probleme sorgt.“



Auch Vater Thomas Müller sieht das so. Er begrüßt die Unterstützung in finanzieller Form, „es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung“, sieht jedoch auch ein großes Problem in der Bürokratie. „Es dauert oft immer noch viel zu lange, dass Anträge genehmigt werden.“ So könne es dazu kommen, dass manche während der Ausbildung gar keine Unterstützung bekommen. „Das kann nicht sein, dass wegen solchen bürokratischen Angelegenheiten manche ihren Meister nicht machen können“, findet der Dachdecker. Es gebe nämlich auch junge Auszubildende, die keine Ersparnisse hätten. Der Trend gehe nämlich heute dahin, dass junge Menschen direkt nach der Ausbildung im Betrieb ihren Meister machten. Viele hätten deshalb noch nichts sparen können.



Nebenjob für Meisterausbildung

Früher habe man ja zunächst fünf Jahre Geselle oder Gesellin sein müssen, um den Meister machen zu können, erklärt Thomas Müller, der den Betrieb Bedachungen Wolfgang Müller heute führt und der auf ein 115-jähriges Bestehen zurückblicken kann.



Dagmar Saal-Dietrich, Friseurmeisterin mit Salon an der Kölner Straße in Kierspe, begrüßt die Unterstützung und Prämie von 2500 Euro, jedoch sieht sie das eigentliche Hauptproblem beim Sprung in die Selbstständigkeit: „Viele machen heute keine Ausbildung zum Meister mehr, weil die Aussichten auf einen eigenen Laden so schlecht sind“, erklärt Saal-Dietrich. Junge Menschen, die sich heute mit eigenem Betrieb selbstständig machen wollten, bekämen kaum Unterstützung von den Banken. Jedoch müssten sich auch die Vorstellungen von Selbstständigkeit ändern, „es gibt heutzutage viele Möglichkeiten, sich selbstständig zu machen. Es muss nicht immer direkt der eigene Laden sein“, sagt die Friseurin, die seit 38 Jahren Meisterin mit eigenem Geschäft ist. Man könne sich auch erst einmal irgendwo einmieten. Dieses Modell gebe es heute schon häufiger, insbesondere in den größeren Städten. Dann mieteten junge Meister einen Teil eines Salons, den sie dann selbstständig leiteten. So könne es zu Synergieeffekten mit dem anderen Meister kommen. In Kierspe habe sie dagegen schon häufiger von potenziellen jungen Meistern und Meisterinnen, die sich bei ihr an der Kölner Straße selbstständig hätten machen können, den Einwand und Vorbehalt gehört, dass man sich doch gegenseitig die Kunden wegnehme, „aber das ist Unsinn. Die Vorteile sind größer als die Nachteile“, findet Saal-Dietrich.

Sie habe vor 40 Jahren ihre Ausbildung zur Meisterin noch selber finanzieren müssen. Insgesamt habe die Ausbildung zur Meisterin rund 16 000 D-Mark gekostet. Hinzu seien Sprit- und Lehrbücherkosten gekommen. Finanziert habe sie die Ausbildung durch einen Nebenjob, zusätzlich noch nach einem anstrengenden Tag im Friseursalon. „Ansonsten hätte ich mir die Ausbildung niemals leisten können“, sagt sie.