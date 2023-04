„Mein Lokal, Dein Lokal“ (Kabel Eins): Staffelstart mit Beteiligung aus dem MK

Von: Thilo Kortmann

Teilen

Marc Haarmann bei den Dreharbeiten zu „Mein Lokal, Dein Lokal“. © KORTMANN

Am Montag (17. April) startet die 17. Staffel von „Mein Lokal, Dein Lokal“ bei Kabel Eins. Auch Marc Haarmann und sein Litfass in Halver sind dann im TV zu sehen.

Halver – Am Mittwoch, 19. April, um 17.55 Uhr ist es so weit: Dann sind Marc Haarmann und sein Litfass an der Schulstraße bei Kabel Eins in der Fernsehsendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ zu sehen. Am Montag, 17. April, beginnt bereits die Ausstrahlung der 17. Staffel. Das Litfass erscheint zwei Tage später auf dem Bildschirm. Mit dabei ist unter anderem auch Jochen Bernsdorf vom Haus Glörtal.

TV-Sendung Mein Lokal, Dein Lokal Sender Kabel Eins Presenter Mike Süsser

Mehr als zwei Monate liegt die intensive Zeit mit dem Fernsehteam zurück. Eine Zeit, in der von morgens bis abends gedreht wurde. Anfang Februar fanden die Regie- und die Kameraarbeiten in den Gastro-Betrieben statt – auch im Litfass. Zu Gast war die Good-Times-Fernsehproduktion aus Köln, im Auftrag von Kabel Eins, für die Dreharbeiten zu der 17. Staffel mit Spitzenkoch Mike Süsser. Ende März waren vier Restaurants aus dem Hochsauerlandkreis in der Show.

„Mein Lokal, Dein Lokal“ (Kabel Eins): Folgen mit Littfass aus Halver

Eine Woche lang wurde jeweils unter realen Bedingungen in den Lokalen gedreht, dabei besuchten sich die Gastronomen – zu denen auch Hagener und Wuppertaler gehören – gegenseitig und halfen in den jeweiligen fremden Küchen aus. Das Besondere bei den Aufnahmen: Es wurde bei laufendem Betrieb gefilmt. Es wird am 19. also auch der eine oder andere Gast in Halver zu sehen sein.

Nur wenige Tage vor dem Dreh an der Glör war das Fernsehteam zu Besuch an der Schulstraße in der Nachbarstadt. Dort wiederum hatte Jochen Bernsdorf beim Braten eines Hüftsteaks mitgeholfen. Marc Haarmann hingegen schnitt die Vanille für Soße zur Roten Grütze in der Küche des Haus Glörtals. Dass man sich gegenseitig besucht, mithilft, zusammen isst und bewertet, gehört zum Konzept der Sendung.

Bei den Dreharbeiten schwärmten die Gastronomen: „Ich hätte nie gedacht, dass die Dreharbeiten so nah an der Wirklichkeit sind. Das Ergebnis ist gar nicht so inszeniert, wie ich vorher befürchtet habe“, so Haarmann damals. Vor Jahren hatte er schon einmal Kabel Eins abgesagt. Er sei sich damals nicht sicher gewesen, wie man im Fernsehen dargestellt werde. Nach der Woche mit dem Fernsehteam hat der Gastronom seine Meinung nun aber grundlegend geändert: „Ich würde wieder mitmachen“, ist sich der Halveraner jetzt sicher.

„Mein Lokal, Dein Lokal“ (Kabel Eins): Mike Süsser bewertet auch

Bereits eine Woche vor den Dreharbeiten in den Lokalen besuchte Spitzenkoch Mike Süsser, „das Gesicht der Sendung“, jedes Lokal, prüfte das jeweilige Konzept auf Stärken und Schwächen und kommentierte im Anschluss das Geschehen. „Als Zünglein an der Waage stimmt er zu guter Letzt mit seiner Punktevergabe über Sieg und Niederlage ab.“

Am Ende der Woche winken dem Lokal mit der besten Leistung und höchsten Punktzahl ein Preis in Höhe von 3000 Euro und der begehrte „Sieger-Teller“. Ob es am Ende Haarmann oder Bernsdorf auf Platz eins geschafft hat, wird sich am 21. April zeigen, beim großen Finale im Haus Glörtal.