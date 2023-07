„Mein Lokal, dein Lokal“ ist zurück im MK

Von: Carolina Ludwig

Mahesh Hewakandamby (Mitte) mit den anderen Gastronomen Nunzio Marcucci, Sin Choi, Ralph Conrad und Marlen Kempf (von links), bei den Dreharbeiten. © Kabel Eins

Zweimal wurde er angefragt, jetzt hat es endlich geklappt: Mahesh Hewakandamby ist mit seinem Restaurant The Elephants in der Fernsehsendung „Mein Lokal, dein Lokal“ dabei.

Halver – Die Sendung wird seit vielen Jahren bei Kabel Eins ausgestrahlt. Jede Woche wird eine Stadt oder Region mit fünf unterschiedlichen gastronomischen Konzepten vorgestellt. Der Spitzenkoch Mike Süsser ist das Gesicht der Sendung und vermittelt den Gästen Tipps und Tricks. „Ich bin sehr froh, dass ich teilnehmen durfte aus dem kleinen Halver“, sagt Mahesh Hewakandamby. Zweimal wurde bei ihm gedreht, vergangene Woche war bereits Mike Süsser an der Bahnhofstraße zu Gast. In dieser Woche ging es dann reihum in die verschiedenen Lokale. Am Ende winken dem besten Lokal ein Preis in Höhe von 3000 Euro und der begehrte „Sieger-Teller“.

Neben dem Elephants treten „Kahre’s Küchenzauber“ in Waltrop, „Parkbad Süd“ und die „Trattoria Puglia“ in Castrop-Rauxel und „Bach Tra Cuisine“ in Hamm gegeneinander an. Halver passt da eigentlich gar nicht so in die Runde. Grund dafür ist, dass die Good Times Fernsehproduktions GmbH das Elephants bereits im vergangenen Winter für die Teilnahme angefragt hatte. Damals waren auch das Litfass und das Haus Glörtal mit dabei. Mahesh Hewakandamby lehnte jedoch ab. „Ich musste zur Familie nach Sri Lanka“, erklärt er. Umso mehr freute ihn die erneute Anfrage. Von den anderen Restaurants, mit denen sich das Elephants in dieser Woche vergleichen sollte, ist Hewakandamby begeistert: „Das ist eine absolut andere Liga.“

Mahesh Hewakandamby mit Spitzenkoch Mike Süsser im The Elephants an der Bahnhofstraße. © Hewakandamby

Im „kleinen Halver“, wie Hewakandamby es immer wieder nennt, wurde am Montag die erste der fünf gemeinsamen Folgen gedreht. „Ich wurde richtig ins kalte Wasser geworfen“, sagt er und lacht. Die Freude über die Teilnahme ist ihm deutlich anzumerken. Vor allem der Blick hinter die Kulissen hat es ihm angetan. „Das, was man am Ende sieht, ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Das ist mega viel Arbeit“, ist er beeindruckt. Die Drehtage gingen jeden Tag von morgens bis abends.

Mit seinen Konkurrenten verstand sich Mahesh Hewakandamby prima. © Hewakandamby

Ob Mahesh Hewakandamby und sein Team sich gegen die anderen Gastronomen durchsetzen konnten, wird voraussichtlich Ende Oktober auf Kabel Eins zu sehen sein. „Für mich ist es schon alles, überhaupt dabei zu sein“, sagt der Halveraner Gastronom jedenfalls.