Mehrere Gullydeckel im MK gestohlen

Von: Sarah Reichelt

Gullydeckel sind im MK verschwunden (Symbolfoto). © Blickwinkel/imago

Im Märkischen Kreis werden derzeit neun Gullydeckel vermisst. Die Polizei hat bisher keine Hinweise und sucht nach möglichen Tätern und Fahrzeugen.

Halver - Unbekannte haben insgesamt neun Gullydeckel in Halver gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Vermisste werden die eckigen Randgullydeckel, die sich meist am Straßenrand am Bordstein befinden.

Wie die Polizei mitteilt, wurden die Deckel bereits am vergangenen Wochenende gestohlen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind sieben dieser Gullydeckel San der Susannenhöhe in Halver verschwunden. Zwei weitere fehlen seitdem an der Märkischen Straße.

Gefahr für den Straßenverkehr

Die Stehlen dieser Deckel ist nicht ungefährlich. Laut Polizei entsteht durch die fehlenden Deckel eine Gefahr für den Straßenverkehr. Autos und andere Fahrzeuge können zum Beispiel mit ihren Rädern in die Löcher geraten, ebenso können Fußgänger hineintreten und sich dabei verletzten.

Dass in diesen Fällen in Halver etwas passiert ist, davon ist der Polizei nichts bekannt. Dennoch werden die Täter gesucht. Hinweise auf die Unbekannten oder auch auf mögliche Täterfahrzeuge nimmt die Polizei in Halver unter Tel. 02353/91990 entgegen. Auch die Wache in Lüdenscheid ist dazu unter Tel. 02351/90990 erreichbar.

Das ist nicht der erste Fall von gestohlenen Gullydeckeln, immer wieder werden sie gestohlen.