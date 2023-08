Sorge vor der Kreisumlage: Halver droht Millionen-Belastung

Von: Florian Hesse

Abstimmung zum Haushalt 2023 der Stadt Halver. Auch in diesem Jahr könnte es schwierig werden. © Florian Hesse

Die Kreisverwaltung verzeichnet immer höhere Kosten und reicht sie an die Kommunen weiter.

Halver – „Wir sind auf Ebene der Bürgermeister und Kämmerer noch im Gespräch mit dem Märkischen Kreis.“ Das ist mit Stand der Dinge die positive Nachricht, die Halvers Kämmerer Simon Thienel auf AA-Anfrage überbringen kann. Doch für den städtischen Haushalt 2024 sind die Aussichten mehr als düster.



Alle 15 kreisangehörigen Städte und Gemeinden stehen vor der Aufgabe, mit ihrer Beteiligung an der Kreisumlage den massiv wachsenden Geldbedarf der Kreisverwaltung zu befriedigen. Nach aktuellem Kenntnisstand sei von einem Mehrbedarf allein für Halver im kommenden Jahr von 1,6 Millionen Euro auszugehen, sagt Thienel mit Blick auf die anstehenden Haushaltsplanberatungen der Kommunalpolitik. In der Theorie entspräche das einer Anhebung der Grundsteuer B um 300 Prozentpunkte, rechnet Thienel auf Nachfrage den Halveraner Bedarf zur Gegenfinanzierung hoch.



Die allgemeine und die differenzierte Kreisumlage sind die größten Posten im Halveraner Haushalt. Mit der differenzierten Kreisumlage ist Halver als Stadt ohne eigenes Jugendamt beteiligt, weil hier der Kreis kommunale Aufgaben übernimmt. 6,7 Millionen Euro sind hierfür allein für Halver vorgesehen. An der allgemeinen Kreisumlage sind alle Kommunen beteiligt. Und an dieser Stelle gehen die Kosten offenbar durch die Decke.



Defizite bei MVG und Klinikum

Mit 11,83 Millionen Euro beziffert Thienel die Halveraner Ausgaben für die allgemeine Kreisumlage, die sich zurzeit abzeichnen. Bei einem Volumen des städtischen Haushalts von rund 45 Millionen Euro würde damit jeder vierte Euro an die Kreisverwaltung abfließen. Und die wiederum hat einen Umlagebedarf für das kommende Jahr von 345 Millionen Euro angemeldet, das bedeutet, rund 50 Millionen Euro mehr als für das noch laufende Jahr und damit 30 Millionen Euro mehr als prognostiziert.



„Wir müssen den Landrat und den Kreistag für unsere Situation sensibilisieren“, stellt Simon Thienel mit Blick auf die Zahlen fest. Kreiskämmerer Kai Elsweier sei an dieser Stelle nicht allein Herr des Verfahrens. Beschlüsse zur Finanzierung des Klinikums mit einem mittelfristigen Zuschuss bedarf von 150 Millionen Euro in den kommenden 20 Jahren und der Defizitausgleich für die Märkische Verkehrsgesellschaft, der nun voll auf die Kommunen durchschlagen würden, seien politische Entscheidung. „Die viel beschworene kommunale Familie gerät an den Rand der Handlungsunfähigkeit bis hin zum Nothaushalt“, fürchtet Halvers Kämmerer. Da gelte vermutlich für alle Kommunen, in denen Kreistag und Landrat gewählt worden seien.



Personalkosten 24 Prozent höher

Er freue sich natürlich über das positive Zeugnis, das die Gemeindeprüfungsanstalt dem Kreis kürzlich ausgestellt habe, so Thienel weiter. Doch es sei daran zu erinnern, dass dich der Prüfungsauftrag auf den Zeitraum zwischen 2015 und 2021 erstreckt habe und dass auch die immens steigenden Personalkosten im Kreishaus darin nicht thematisiert worden seien. Allein an dieser Stelle gehe es um ein Plus von 12 Millionen Euro im Vorjahresvergleich, das heißt, ein Anstieg von 24 Prozent, der sich nicht allein auf die Tariferhöhung im öffentlichen Dienst zurückführen lasse.



Wie man vor Ort bei der Aufstellung des kommenden und der folgenden Haushalte umgehe, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorhersagen, so der Kämmerer weiter. Wo man es auf Ebene des Kreises bis hin zum Land tun könne, werde man es versuchen und alle Möglichkeiten auszuloten, sich selbst zu helfen.