Mehr Parkplätze rund um den Rewe-Markt geplant

Halver - Nach Informationen des Allgemeinen Anzeigers soll es am Einkaufszentrum rund um den Rewe-Markt an der Von-Vincke-Straße große bauliche Veränderungen geben.

Demnach gibt es derzeit konkrete Planungen, den vorderen Teil des Gebäudes abzureißen und so den Weg freizumachen für eine größere Parkfläche. Von dieser Maßnahme betroffen wären die derzeitigen Mieter Ernsting’s family, der eine Filiale am neuen Fachmarktzentrum eröffnen wird (der AA berichtete), ein Massagesalon und eine Spielhalle.

Die DVI – Deutsche Verwaltungsgesellschaft für Immobilien mbH – mit Sitz in Düren vermietet die Flächen an Rewe und Co., hält sich auf Nachfrage unserer Zeitung jedoch bedeckt. Man sei derzeit mit den beteiligten Akteuren in Verhandlungen und wolle zum aktuellen Sachstand keine Auskünfte erteilen, hieß es auf Anfrage der Redaktion.

Akteure halten sich bedeckt

Einer dieser Akteure ist der Rewe-Markt. Auf Anfrage des AA erklärte die Presse-Abteilung, dass man zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Rückmeldung geben könne, da man sich in der „Planungsphase und in der Absprache mit den beteiligten Personen“ befinde.

Bürgermeister Michael Brosch hat Kenntnis über die möglichen baulichen Veränderungen: „Der Vermieter hat mir zwar noch kein offizielles Szenario angekündigt, aber die Diskussionen darüber habe ich durchaus vernommen.“ Brosch begrüßt das Vorhaben, sollte es denn umgesetzt werden: „Ich fände es eine spannende und kluge Alternative, wenn sich eine Lösung dafür findet, den Parkplatz zu vergrößern.“ Denn im persönlichen Gespräch mit den Bürgern habe er wiederholt vernommen, „dass die Parkplatzsituation am Einkaufszentrum ein Schwachpunkt ist“.

Bürgermeister zuversichtlich

Rewe sei der wichtigste Mieter, sagte Brosch. Sollte das Unternehmen den Standort verlassen, seien auch die anderen Geschäfte im direkten Umfeld gefährdet. Eine größere Parkfläche würde den Standort attraktiver machen. Auch im Hinblick auf die Eröffnung des neuen Fachmarktzentrums sei die bauliche Veränderung eine gute Idee: „Ich bin fest davon überzeugt, dass Rewe eine gute Chance hat.“