Angst vor dem Ausweichverkehr in Halver ab 10. Juni

Von: Florian Hesse

Teilen

Durch den Wegfall der Autobahn hat der Verkehr im Umland massiv zugenommen. © Hesse, Florian

In Breckerfeld regt sich Widerstand gegen die befürchtete Zunahme des Lkw-Verkehrs durch die Ortsmitte.

Halver – Die Nachbarstadt Breckerfeld will sich gegen eine Sperrung der Bundesstraße 54 in Lüdenscheid-Brügge für den überregionalen Schwerverkehr wehren. In einem Schreiben an die Straßenverkehrsbehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises bittet Bürgermeister André Dahlhaus darum, „alle notwendigen Schritte zu unternehmen, ebenfalls ein Lkw-Durchfahrtsverbot für Teilbereiche von Breckerfeld zu prüfen“.

Sollte die Stadt Breckerfeld ein solches Durchfahrtsverbot auf der Landesstraße 528 durchsetzen können, dürfte das auch Auswirkungen auf Halver haben – und zwar voraussichtlich überaus positive. Denn zum Schutz der Bürger im Lüdenscheider Stadtteil Brügge soll die Sperrung im Ortsteil Brügge für die Volmestraße ab dem 10. Juni gelten.



Was dann geschieht, ist in den betroffenen Städten absehbar: die Verlagerung des Fernverkehrs auf der Nord-Südachse parallel zur gesperrten Autobahn auf die L528. Betroffen wären im Wesentlichen Breckerfeld, Halver und Kierspe.



Zwar wird bereits überörtlich auf die gesperrte und inzwischen gesprengte Talbrücke Rahmede der A45 hingewiesen, doch ein weiträumiges Ausweichen dürfte für die Fahrer der Lkw überhaupt nicht attraktiv sein. Beispiel:



Die Route vom Kamener Kreuz bis Frankfurt wird zurzeit von Google-Maps über Lüdenscheid mit 247 Kilometern und 3.17 Stunden Fahrzeit angegeben.

Die Alternative über Kassel dürfte keiner wählen mit 342 Kilometern und 3.58 Stunden.

Bleibt das Ausweichen über den Köln-Leverkusener Raum mit 287 Kilometern und 3.27 Stunden. Die aber nimmt kaum ein Fahrer in Kauf, weil der Bereich um Köln in der Regel dicht ist.

Fällt die Volmestraße aus, bleibt der Weg über Hagen, Selbecke, Breckerfeld, Halver und Kierspe bis Meinerzhagen übrig. 245 Kilometer in 3.25 Stunden Fahrzeit, und zwar ohne Maut.

Die letzte Variante würde dann dazu führen, dass verstärkt Lkw von Hagen aus kommend Richtung Halver fahren und sich an der Kreuzung Dortmunder Straße/Rader Straße mit den gestiegenen Verkehrsströmen von Westen von Schwelm/Wuppertal aus kommend vereinigen. Ortskundige Halveraner wiederum würden sich dann von der Umgehungsstraße fernhalten und durch den Ort fahren.



Eine weitere Gefahr sieht Bürgermeister Michael Brosch, wenn der Schwerverkehr aus Meinerzhagen nach Halver durchs Volmetal unterwegs ist und versucht, die Sperrung in Brügge über die Heerstraße zu umfahren. Die ist zwar für Lkw über 7,5 Tonnen gesperrt. Ob sich die Trucker daran halten, ist nicht garantiert. Im Ortsteil selbst mit Schule und Bürgerhaus und den engen Kurven Höhe Schmidtsiepen würde es dann kritisch. Erfahrungen damit gibt es genug.



Die Initiative aus Breckerfeld ist noch nicht alt. Der Bürgermeister der Hansestadt wird in seinem Schreiben vom 23. Mai allerdings deutlich. Es habe ihn „äußerst irritiert, dass der EN-Kreis bzw. die Stadt Breckerfeld erst derartig spät in die Überlegungen mit einbezogen wurde“.



Was die Sache in Breckerfeld so brisant macht, zeigt der Blick auf den Ortskern. Dort befindet sich ein Verkehrsknoten mit einer Durchfahrtsbreite von 5,65 Metern, der Gehweg ist an der schmalsten Stelle 50 Zentimeter breit.



Und auch den Fahrbahnzustand zwischen Breckerfeld und Halver führt Dahlhaus ins Feld: „Die L 528 zwischen Breckerfeld Innenstadt und Halver befindet sich aktuell in einem desaströsen Zustand. Die Fahrbahn ist durchweg von Schlaglöchern, Rissen, Abplatzungen, Verdrückungen und Absackungen geprägt.“ Von einer weiteren Schädigung durch zusätzlichen Schwerverkehr sei daher auszugehen.