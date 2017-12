Überweg über Hagedornstraße

+ © Hesse © Hesse

Halver - Zum Teil mit sofortigen „verkehrlichen Anordnungen“ reagiert der Märkische Kreis nach einer Ortsbegehung in der vergangenen Woche auf Gefährdungsstellen für Passanten und Schüler in der Stadt und im Außenbereich. An drei Stellen sehen die Fachleute dringend Handlungsbedarf: an der Hagedornstraße, in Schwenke und im Bereich Bächterhof.