Mehr als 60 Jahre aktiv im Ehrenamt

Von: Monika Salzmann

Sieglinde Baumgart ist seit 60 Jahren Übungsleiterin. Ob Gymnastik oder Wassergymnastik: Bis heute bringt die 80-jährige Halveranerin „ihre“ Frauen in Bewegung und begeistert sie für den Sport. © salzmann

Das Ehrenamt lebt: Sieglinde „Linde“ Baumgart (80) ist seit 60 Jahren als Übungsleiterin aktiv!

Halver – Ein Leben ohne Sport kann sich Sieglinde Baumgart, die von ihrer Familie, Freunden und Bekannten liebevoll Linde genannt wird, nicht vorstellen. „Der Sport tut mir gut“, sagt die sportbegeisterte Halveranerin, die jüngst ihren 80. Geburtstag feierte und bis heute ehrenamtlich als Übungsleiterin tätig ist. Ihr Alter sieht man ihr nicht an – im Gegenteil. Der Sport scheint ihr persönlicher Jungbrunnen zu sein.

Wie sie erzählt, kam Linde Baumgart mit fünf Jahren durch ihre Tanten, die sie zum TuS Halver mitnahmen, zum Sport. „Ich durfte schon bei den Großen mitmachen“, erinnert sie sich an Veranstaltungen der Deutschen Turnerriege, bei denen der TuS Tänze vorführte. Von Anfang an war es das Geräteturnen, das sie begeisterte. Reck, Ringe oder Barren: Alles machte Spaß. Mit Leichtathletik hatte sie dagegen nicht viel im Sinn. Drei- bis fünfmal pro Woche war sie in der Turnhalle, um ihrem Hobby nachzugehen.

Mit 20 Übungsleiterin

Gerade einmal 20 Jahre alt, machte sie einen Übungsleiterschein. „Ich bin jetzt seit 60 Jahren Übungsleiterin“, sagt die rüstige Rentnerin, die ihre Gymnastikgruppe immer dienstags in der Lindenhofschule in Bewegung bringt. Der Abriss der altehrwürdigen Jahnturnhalle an der Karlshöhe, „ihrer“ Turnhalle, machte ihr zu schaffen. „Ich habe geweint, als die Turnhalle abgerissen worden ist“, gibt sie zu. Seit Kindertagen war sie mit der Halle verbunden. Mit der Lindenhofschule hat sie sich mittlerweile arrangiert.

Offiziell gehört Sieglinde Baumgart dem TuS Halver mehr als 60 Jahre an. Inoffiziell sind es bereits 75 Jahre. © Salzmann, Jakob

Für ihre langjährige Mitgliedschaft im Verein – inoffiziell 75 Jahre – und ihr ehrenamtliches Engagement wurde Linde Baumgart mehrfach geehrt: 2017 zeichnete sie der Verein offiziell für ihre 60-jährige Mitgliedschaft aus. Im selben Jahr verlieh ihr der Stadtsportverband, bei dem sie 15 Jahre aktiv mitwirkte, den Halveraner Sportbären. Auch der Stadt blieb das herausragende Engagement der Sportlerin, die sich zeitweise um das Kinderturnen und Frauengruppen in den Vereinen ihres Handball spielenden Ehemannes Manfred kümmerte, nicht verborgen. Als Anerkennung ihres Engagements gab’s den Wappenteller der Stadt für besondere Verdienste.

2017 verlieh der Stadtsportverband Sieglinde Baumgart den Halveraner Sportbären für besondere Verdienste. Sie selbst war 15 Jahre im Verband aktiv. © Salzmann, Jakob

Damit nicht genug: Gehört der Dienstag Woche für Woche der Gymnastik, ist der Mittwoch bei Linde Baumgart der Wassergymnastik vorbehalten. „Die Wassergymnastik läuft über die Stadt“, erklärt sie. Sie selbst leitet die Frauen unentgeltlich an. „Die Frauen zahlen nur den Eintritt.“ Bis zu 24 Frauen nehmen an der schonenden Gymnastik im Schwimmbad unter der Humboldtschule, die Gelenke und Muskeln entlastet, teil. Zweimal im Jahr geht Linde Baumgart mit ihren Frauen, mit denen sie vielfach seit vielen Jahren verbunden ist, auf Ausflugsfahrt. Mosel und Rhein sind beliebte Ziele. Ebenso ausgewählte Weihnachtsmärkte, von denen die Halveranerinnen schon viele gesehen haben. Ihre beiden Gruppen führt die Übungsleiterin für die Fahrten zusammen.

Von der Stadt Halver bekam Sieglinde Baumgart den Wappenteller für besondere Verdienste verliehen. © Salzmann, Jakob

Der Freitag ist der Tag, der Linde Baumgart allein gehört. „Freitags gehe ich schwimmen“, sagt sie und schmunzelt. So oft wie möglich besucht sie das Waldfreibad Herpine, wo sie schwimmen gelernt hat. Dass die Baumgarts dem Freundeskreis angehören und immer mitgeholfen haben, bedarf keiner besonderen Erklärung.

Wenn die sportliche Halveranerin zur Ruhe kommt, greift sie gern zu einem guten Buch. Am liebsten sind ihr historische Romanen, um zu entspannen und in vergangene Zeiten einzutauchen.