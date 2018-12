Vollsperrungen wegen Asphaltarbeiten

Halver - Von Dienstag bis Freitag müssen sich Autofahrer und insbesondere Anwohner auf Behinderungen und Vollsperrungen auf drei Straßen der Innenstadt einstellen.

Am Dienstag geht es los mit der Asphaltierung am Mühlengrund und am Mittwoch und Donnerstag am Mühlenberg. Für Freitag vorgesehen ist die Asphaltierung des ersten Bauabschnitts am Oesterberg.

In allen Fällen sind die Straßen von morgens bis abends komplett gesperrt, kündigt die bauausführende Firma Dohrmann an. Alle Maßnahmen sind dabei wetterabhängig. Bei Schnee und Frost auch im Tagesverlauf müssen die Maßnahmen verschoben werden.