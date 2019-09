Sperrung der Heerstraße vorgesehen - für die Arbeiten an der B229

Blick auf L892 und B229

Die Heerstraße muss geflickt werden, bevor sie zur Ausweichstrecke für die B229 wird.

Halver/Oberbrügge - In Halver tut sich derzeit einiges in Sachen Straßenbaumaßnahmen. Als Nächstes ist die Heerstraße von Halver nach Oberbrügge betroffen. Dann geht es an der B229 weiter.