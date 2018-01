27 Kilometer Rohre für schnelles Internet

Halver - Die ersten 300 Meter „haben wir im Boden“, sagt Marcel Pohl, Geschäftsführer des Halveraner Tiefbauunternehmens Dohrmann. Und 27 Kilometer Leerrohre sollen es bis zum zweiten Quartal sein, um das Internet über Glasfaser in Halver schneller zu machen.

Eine Übersichtskarte des Investors, des Energie- und Netzdienstleisters Innogy, gibt es noch nicht. Wer wissen will, wie schnell die Leitung nach dem Ausbau in der Kernstadt, in Anschlag und Oberbrügge sein wird und ob er sie überhaupt nutzen kann, kann aber selbst nachschauen, sofern er nicht bereits ein entsprechendes Anschreiben erhalten hat.

Unter https://www.innogy-highspeed.com/ findet sich eine Maske, die straßen- und hausnummerngenau auswirft, wie schnell die Leitung künftig sein wird – und was der neue Anschluss kostet.

Bis zu drei Geschwindigkeiten

Je nach Wohnlage sind bis zu drei Geschwindigkeiten über Innogy möglich. Angeboten werden beispielsweise am Hechtweg 120, 60 oder 30 Megabit pro Sekunde (MBit/s) im Download. Ohne weitere technische Kunstgriffe sind dort bisher lediglich 16 MBit/s möglich.

Durchgeführt wird mit Investitionen von 3,5 Millionen Euro ein sogenannter FTTC-Ausbau (fibre to the curb = Glasfaser bis zum Bordstein). Dabei wird das Glasfaserkabel bis zu den grauen Schaltkästen der Telekom am Straßenrand gelegt. In den genannten Ortsteilen der Stadt Halver werden an 46 bestehenden Kabelverzweigerkästen der Deutschen Telekom neue Schaltschränke mit VDSL 2-Vectoringtechnik installiert.

Damit gelingt es, Störquellen benachbarter metallischer Leitungen auszuschalten und die Geschwindigkeit der Übertragung zu maximieren. „Übersprechen“ nennen Fachleute den unerwünschten Störungseffekt. Denn die Übertragung der Signale ins Haus erfolgt weiter über die vorhandenen Kupferleitungen.

Vorhandene Verträge nicht kündigen

Bis das schnelle Netz genutzt werden kann, wird es voraussichtlich das zweite Quartal 2018 werden. Bis dahin sollten potenzielle Nutzer auch ihre vohandenen Verträge nicht selbstständig kündigen, rät Innogy. Die massive Bauphase beginnt aller Voraussicht nach in der kommenden Woche ab dem 15. Januar.

Berührt sein werden unter anderem weite Teile der Frankfurter Straße, Langenscheid, die Landesstraße 892 in Oberbrügge, der Bächterhof und Mühlenstraße, Kölner Straße, Hagener- und Elberfelder Straße sowie Von-Vincke-Straße. Arbeiten auch in offener Bauweise Womöglich werden vorhandene Leerrohre genutzt beziehungsweise die sogenannte Spülbohrtechnik. Zum Teil müssen Arbeiten auch in offener Bauweise vorgenommen werden, Eine Information der Anwohner soll rechtzeitig erfolgen.

Telefonische Informationen gibt es kostenlos unter der Rufnummer 0800/ 99 000 66.