Kritik-Konter: Bürgermeister macht "müde Politik"

Halver - Auf den Konter folgt der Gegenkonter: CDU-Fraktionschefin Martina Hesse, die im Rahmen der Jahreshauptversammlung ihres Ortsvereins heftige Kritik an Bürgermeister Michael Brosch (SPD) geübt hatte, hat nun nachgelegt.

Die Erwiderung von Brosch sieht sie als Beleg dafür, „dass die berechtigte Kritik den sozialdemokratischen Bürgermeister ins Mark getroffen hat“. Mehr noch: „Es ist äußerst bedauerlich, dass der Bürgermeister nicht davor zurückschreckt, die Mitarbeiter der Verwaltung als Schutzschild für seine eigene müde Politik zu missbrauchen.“

Alle Fraktionen sollten an einem Strang ziehen

Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung hätten einen solchen Umgang nicht verdient und seien über jede Kritik erhaben, so Hesse. Für Halver und die Regionale 2025 sei es wünschenswert, „wenn der Bürgermeister sich in Zukunft für alle vorgeschlagenen Regionaleprojekte gleichermaßen engagieren würde“, erklärte Hesse weiter.

„Diesen Eindruck konnte ich in der Vergangenheit leider nicht gewinnen. Ich halte es für unbedingt notwendig, dass sämtliche Fraktionen im Rat der Stadt und auch der Bürgermeister bei solchen Wettbewerben an einem Strang ziehen. Denn nur so können wir sicherstellen, dass für unsere Stadt auch die besten Maßnahmen umgesetzt werden.“