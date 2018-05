Motorradfahrer fliegt zwölf Meter durch die Luft

Halver - Bei einem Unfall am Sonntag wurde ein Motorradfahrer zwölf Meter durch die Luft geschleudert und verletzt.

Gegen 15.30 Uhr am Pfingstsonntag war der Mann mit seinem Motorrad auf der Landesstraße 284 in Richtung Halver unterwegs. Laut Polizei kam ihm ein Pkw (Skoda) entgegen. Der Fahrzeugführer bremste seinen Wagen ab und bog dann, ohne auf den entgegenkommenden Motorradfahrer zu achten, nach links in die Straße Engstfeld ab.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer über die Motorhaube des Pkw flog und nach etwa zwölf Metern im Graben aufkam und verletzt liegenblieb, teilt die Polizei mit. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den verletzten Motorradfahrer zu kümmern.

Dabei soll es sich laut Polizei um einen Mann im Alter von etwa 60 bis 70 Jahren handeln. Eine Zeugin versucht den Mann zum Anhalten zu bewegen. Das gelang ihr allerdings nicht. Der Unfallverursacher soll vor dem Unfall durch seine extrem langsame Fahrweise aufgefallen sein.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0 23 51/9 09 90 zu melden.

Der Motorradfahrer wurde verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.