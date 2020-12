Mann stirbt durch Stromschlag bei der Arbeit

Ein Mann starb durch einen Stromschlag am Donnerstag. Die Polizei spricht von einem tragischen Unfall.

Halver – Bei Arbeiten an einer Tränke auf einem Hof in Ober Buschhausen in Halver ist am Donnerstagnachmittag ein 46 Jahre alter Halveraner ums Leben gekommen.

Nach Polizeiangaben war der Mann aller Wahrscheinlichkeit nach an ein stromführendes Kabel geraten. Lange Reanimationsversuche hatten letztlich keinen Erfolg. Der Tod wurde im Krankenhaus festgestellt.

Fremdverschulden ausgeschlossen

Die Polizei, die hinzugezogen wurde, schließt ein Fremdverschulden aus. „Wir gehen von einem tragischen Unglücksfall aus“, sagt Polizeisprecher Christof Hüls. Bereits am Vortag habe der Mann an der Tränke gearbeitet. Es sei möglich, dass dabei die Isolierung des Kabels beschädigt worden sei.

