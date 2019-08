Riskanter Schlaf- und Parkplatz: Rausch auf der Fahrbahn ausgeschlafen

Halver - Ein 45-jähriger Radfahrer hat seinen Rausch am Sonntagmorgen mitten auf der Fahrbahn der Frankfurter Straße in Halver ausgeschlafen.

Gegen 6 Uhr informierten Autofahrer die Polizei über den Mann auf Straße. Neben ihm habe ein E-Bike gelegen.

"Als die Polizeibeamten ihn weckten, reagierte der Halveraner äußerst ungehalten, schmiss den Beamten diverse Schimpfworte in verschiedenen Sprachen an den Kopf und bedrohte sie körperlich", so die Polizei.

Die Polizeibeamten hätten ihn darauf wieder zu Boden gebracht. Der 45-Jährige sei schließlich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und das Rad sichergestellt worden. - eB

