Mann im MK verkauft nach 33 Jahren seine Firma und wandert aus 

+ © Thilo Kortmann Frank Dahlhaus hat 33 Jahre die Firma Reinelt geführt. Jetzt hat er keine Lust mehr. © Thilo Kortmann

Ein Leben für die Firma Reinelt. Das hat der Halveraner Frank Dahlhaus geführt. Nun hat er keine Lust mehr, will seine Firma verkaufen. Es wartet auf den Sauerländer das Sonnen-Paradies Spanien, dort besitzt er ein Ferienhaus an der Costa del Sol. Wir haben den Nochfabrikanten besucht.

Nur 18 Stufen bis zum Arbeitsplatz. Frank Dahlhaus hat es nicht weit bis zu seinem zweiten Wohnzimmer, seiner Firma Reinelt am Breslauer Weg 7. Noch wohnt er über seiner ehemaligen Arbeitsstätte und noch geht er aus reiner Leidenschaft an die Fräs- oder Bohrmaschinen. „Ich war mit der Firma über 30 Jahre lang verschmolzen. Und das ist immer noch mein Spielzimmer“, sagt der 68-Jährige und zeigt auf Maschinen.



18 Stufen bis zum Arbeitsplatz

Wo in den 90er-Jahren noch 15 Mitarbeiter tätig waren, die Maschinen auf Hochtouren liefen und einen Umsatz von rund 100 000 Euro pro Monat erwirtschafteten, herrscht nun Grabesstille. Die thermoplastische Spritzgussverarbeitung hat Dahlhaus endgültig aufgegeben, die vier Spritzgussmaschinen der mittelständischen Firma sind für immer ausgeschaltet – zumindest am Breslauer Weg. Für die Maschinen sucht er Käufer. „Ich habe einfach keine Lust mehr“, sagt er, während er durch seine Firma und Wohnstätte führt.

Schon vor Corona waren die Zeichen auf Stillstand. „Eigentlich wäre ich schon längst weg, nach Spanien in mein Haus an der Costa del Sol ausgewandert“, erklärt Dahlhaus. Dort habe sein Schwiegervater und Firmengründer Otto Reinelt früher ein rund 2000 Quadratmeter großes Grundstück gekauft, mit einem 200 Quadratmeter großen Haus, Pool und Orangen- und Zitronenbäumen.



Frank Dahlhaus wähnt sich längst für immer im Urlaubsparadies. Bislang war er dort nur regelmäßig im Urlaub, weil er fast 40 Jahre lang ein Leben für die Firma Reinelt geführt hat.



Ich habe einfach keine Lust mehr.

Der Niedergang des Unternehmens vollzog sich schleichend. „Nach und nach sind die Kunden zurückgegangen“, sagt Dahlhaus. Große Abnehmer wie die Firma Hahn aus Mönchengladbach seien zu günstigeren Herstellern in Länder wie Tschechien gewechselt. „Dieses Preisdumping macht keinen Spaß mehr. Als kleinere Firma hat man da keine Chance. Von den ehemals rund 20 Kunden ist dann keiner mehr übrig geblieben.“ Die Firmenhalle sei bereits verpachtet, zwei der Spritzgussmaschinen mittlerweile verkauft. „Jetzt muss ich nur noch für die anderen beiden Maschinen einen Käufer finden“, sagt der Halveraner. Rund 5000 Euro für die Spritzgussmaschine der Marke Arbus möchte Dahlhaus haben, im Internet hat er sie bereits angeboten. „Die Maschinen haben viele Jahrzehnte ihr Werk getan, sind oft 24 Stunden am Stück gelaufen. Sie sind trotzdem noch in einem Top-Zustand“, erzählt er. Im Vergleich zu den neuen Modellen sei nur die Steuerung veraltet.



+ Frank Dahlhaus sitzt im Wohnzimmer seiner Wohnung, direkt über seinem zweiten Wohnzimmer, seiner Firma am Breslauer Weg. Sein drittes Wohnzimmer, das Ferienhaus an der Costa del Sol, soll demnächst seine neue Heimat werden. © Thilo Kortmann

Ganz zum Schluss hätten nur noch zwei Frauen, die lange Zeit angestellt waren, in der Firma gearbeitet – bis er denen letztendlich dann auch kündigen musste. Fällt der Abschied nicht schwer von der Firma? „Damit habe ich längst abgeschlossen. Ich freue mich auf Spanien“, erklärt der 68-Jährige und lächelt.



Das Unternehmen hat Dahlhaus 1989 von seinem Schwiegervater übernommen. Er erinnert sich noch ganz genau, als ihn Otto Reinelt überrascht habe. „Es war auf der Weihnachtsfeier, da meinte Otto zu mir, entweder übernimmst du, oder ich mache die Firma dicht.“ Zu diesem Zeitpunkt war er noch als Technischer Leiter bei Reinelt angestellt und wohnte mit seiner Ehefrau Maria, der Tochter des Firmengründers, und seinem Sohn Robin in einem Haus am Bächterhof. „Es war sehr nervig, immer bei einer Störung zur Firma zu fahren.“ Dann habe man sich dazu entschieden, in die ehemalige Wohnung der Schwiegereltern direkt über die Firmenhalle zu ziehen.



Es war auf der Weihnachtsfeier, da meinte Otto zu mir, entweder übernimmst du, oder ich mache die Firma dicht.

„Seitdem hab ich nur 18 Stufen bis zu meinem Arbeitsplatz“, sagt er grinsend. Und er sei in den 40 Jahren nur 14 Tage ernsthaft krank gewesen. „Ich bin vom Firmendach gefallen und ich habe den Sturz mit meiner Stirn gebremst. Die Folge war ein Schädelbruch.“ Seitdem habe er 19 Implantate in der Stirn. Kurze Zeit später habe er aber schon wieder in der Firma gearbeitet.



Auf die Frage, ob er ein zäher Bursche sei, antwortet Dahlhaus: „Ich wurde beim Wehrdienst als Einzelkämpfer bei den schweren Pionieren der Bundeswehr ausgebildet.“ Richtig gekämpft in einem Kriegsgebiet habe er aber nie, stattdessen wollte er etwas mit Technik machen.

Hobby schnelle Autos

Wenn die Spritzgussmaschinen verkauft sind, dann soll es für den ehemaligen Fabrikanten für immer nach Spanien gehen. Und das nicht etwa mit dem Flugzeug, sondern mit seinem anderen „Spielzimmer“, seinem 33 Jahre alten Porsche Turbo. Seine Hobbys sind, neben dem Basteln in der Werkstatt, außerdem noch Oldtimer, alte Autos und Motorräder. Dahlhaus ist im Besitz einer weltweiten Rarität. „Von meinem Porsche Turbo gibt es in der Cabriovariante wohl weltweit nur noch 130 Exemplare. Und nur rund 500 sind damals überhaupt produziert worden“, erklärt er. Für 115 000 D-Mark hab er den gekauft, laut Gutachten sei der Porsche immer noch 85 000 Euro wert. Seine Augen glänzen beim Anblick des Motors. 250 PS hat das Auto unter der Haube.

+ Von dem 33 Jahre alten Porsche Turbo gibt es nur noch wenige Exemplare. Frank Dahlhaus ist darauf stolz wie Oscar. © Thilo Kortmann

Frank Dahlhaus wird seine Leidenschaft für die Technik auch im sonnigen Süden weiter ausleben. „Ich werde immer ein Bastler bleiben.“ Und deshalb soll auch sein zweites „Spielzimmer“, die schweren Bohr- und Fräsmaschinen aus der Fabrikhalle mit an die Costa del Sol. Und vielleicht sind es dort ja noch weniger als 18 Stufen.