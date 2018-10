Mutmaßlicher EC-Karten-Betrüger fotografiert: Wer kennt diesen Mann?

Halver - Die Polizei im Märkischen Kreis sucht mit einem Foto nach einem Unbekannten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Mann auf dem Foto hat am 29. Juni dieses Jahres in der Filiale der Sparkasse in Halver am ZOB eine Kreditkarte genutzt, die zuvor bei einem Pkw-Aufbruch gestohlen wurde.

Bei seinem Vorhaben in der Bank-Filiale wurde der Täter fotografiert. Die Polizei im Märkischen Kreis fragt nun: Wer kann Angaben zum Täter machen?

+ Wer kennt diesen Mann? Die Polizei erhofft sich Hinweise. © Polizei im Märkischen Kreis

Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen. Die Beamten dort sind unter den Rufnummer 0 23 51/9 09 90 und 0 23 51/90 99 52 23 erreichbar.