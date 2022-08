Malnacht beim Verein Vakt mit Künstler Marko Nottke kommt gut an

Von: Ursula Dettlaff

Pop-Art-Künstler Marko Nottke bei der Vakt-Malnacht. © Dettlaff-Rietz, Ursula

Marko Nottke ist Op-Art- (übersetzt: optische Kunst) und Pop-Art-Künstler. Darüber hinaus unterrichtet er Kunst an einer Grundschule in Ennepetal. Bei der Vakt-Malnacht stellte er am Freitagabend die Pouring-Maltechnik vor, die die Teilnehmer direkt ausprobierten.

Dabei wird die Farbe auf Malpappe geschüttet oder gegossen. So ungewöhnlich wie die Maltechnik schienen auf den ersten Blick auch die verwendeten Hilfsmittel. Die Malpappen der Teilnehmerinnen lagen in Schuhablagewannen. Pinnwandnägel in den Unterseiten der Pappen dienten als Abstandshalter. Anstelle von Pinseln kamen Becher, Trinkhalme, Holzstäbe, Teigschaber, Tortenheber und sogar ein kleiner Bunsenbrenner zum Einsatz.



Die erste Frage an dem Abend lautete: „Welche Farbe soll auf deinem Bild dominieren?“ „Blau, vielleicht noch etwas weiß dazu,“ lautete eine Antwort. Die Teilnehmerinnen konnten wählen.



Man braucht etwas Geduld.

Nachdem etwas Acrylfarbe im Becher war und die Pappe oben auf dem Becher, galt es mit einer schnellen Drehung, die Farbe aufs Blatt zu gießen „Man braucht etwas Geduld“, sagte Nottke. Das Bild wurde zum Beispiel etwa gekippt, um die Farbe zu verteilen. Die Flamme des Bunsenbrenners erzeugte Bläschen. Das Bild gefiel allen in der Runde. Die Künstlerin selbst dachte bei den Farben an ein Aquarium, deshalb ließ sie die Farbe trocknen und vollendete es später mit Fischen. Die Pouring-Technik diente hierbei als stimmungsvoller Hintergrund.



Ihre Tischnachbarin hatte außer Acryl auch Neonfarbe verwendet. Farbpunkte, die mit Hilfe eines Trinkhalmes in einander flossen, suggerierten eine Echse. „Habt keine Erwartungen an euch, ihr könnt nichts falsch machen“, ermutigte Nottke die Frauen. Viele weiter Möglichkeiten gibt es beim Pouring: „Man kann auch mit einer Kette malen“, informierte Nottke und zog diese durch ein sattes Orange. Am Ende entstand darauf eine Lilie.



Nächster Termin

Als Nächstes steht am Freitag, 16. September, zwischen 15 und 17 Uhr Töpfern für Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren auf dem Programm bei Vakt in Halver. Das Thema ist figürliches Arbeiten. Der Materialkostenanteil liegt bei 12 Euro. Anmeldungen zu dem Kurs für Kinder nehmen Karin Schloten-Walther unter Tel. 0 23 53/48 29 und Elke Schmidt (immer ab 19 Uhr) unter Tel. 0 23 53/42 55 entgegen.