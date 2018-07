Mallorca-Impressionen von Arne Machel in Villa Wippermann

Der Kiersper Fotograf Arne Machel vor der Villa Wippermann. Mit Peter Bell vom Heimatverein konnte er einen Termin für die Ausstellung in den renovierten Räumlichkeiten machen.

Halver - „Wenn ich fotografiere, schaue ich nicht nur, ich höre auch genau zu – den Geschichten, die meine Motive erzählen“, erklärt der Kiersper Fotograf Arne Machel. Eine Auswahl der Bilder aus seinem Projekt „arte casual – zufällige Kunst“ ist vom 10. Juli bis zum 20. August im Regionalmuseum Villa Wippermann in Halver zu sehen.

Offiziell eröffnet wird die Ausstellung mit einer Vernissage am Sonntag, 8. Juli, um 11 Uhr. Bürgermeister Michael Brosch wird die Gäste begrüßen, die sich auch auf ein musikalisches Highlight freuen können: Der Gitarrenvirtuose Andreas Koch, bekannt durch seine Solo- und Duo-Konzerte und seine langjährige Tätigkeit als Dirigent des Lüdenscheider Kammerorchesters, wird die musikalische Umrahmung übernehmen.

Mit Bildern aus seinem Fotoprojekt hat Arne Machel seit der ersten Präsentation im Jahr 2014 mittlerweile über 30 Einzelausstellungen in privaten und öffentlichen Galerien in Deutschland und auf der Insel Mallorca, wo alle Bilder entstanden sind, organisiert. „Jede Location ist anders, und einige sind natürlich besonders reizvoll“, sagt der Kiersper und zählt dazu auch die Villa Wippermann. Als er die renovierten Räumlichkeiten der Villa bei der Hundertwasser-Ausstellung erstmals in Augenschein nehmen konnte, nahm er umgehend Kontakt zu Peter Bell vom Heimatverein auf und konnte einen Termin festmachen.

Zusammenspiel von Mensch und Natur

Im historischen Ambiente zeigt Machel jetzt seine ausdrucksstarken Bilder: Kleine Kunstwerke, die aus dem Zusammenspiel von menschlichem Schaffen und natürlichen Einflüssen entstanden sind. Aus abblätternden Farbschichten an einem alten Fischerboot schält sich eine Gruppe von Männern heraus, die vor einer Quelle Rast macht. Rostige Nägel und eine verbogene Blechkante erscheinen wie ein lachendes Gesicht. „Deine Bilder erzählen Geschichten“, freute sich eine alte Mallorquinerin bei einer Ausstellungen der „arte casual“ auf der Mittelmeerinsel.

+ Eins der Fotos von Arne Machel aus der Reihe arte casual. Der Fotograf legt den Fokus auf das Vergängliche. © Machel

Der Charakter Mallorcas

Die großformatigen Bilder, präsentiert als Prints auf Leinwand, wirken auf die meisten Betrachter wie Gemälde. Für Machel sagen diese mit der Kamera eingefangenen Details mehr über den Charakter der Insel und ihrer Bewohner aus als Postkarten-Romantik oder gestylte Tourismuswerbung.

Die Kunsthistorikerin Andrea Prislan formulierte es bei ihrer Laudatio anlässlich der Ausstellung der „arte casual“ in Olpe im Frühjahr so: „Man kann durchaus sagen, dass Arne Machel uns hier das Unperfekte zeigt und doch zeigt sich genau hier eine Ästhetik, die ihren Reiz auf uns ausübt. Die Faszination der Bilder geht aus von dem nicht perfekten, vom teilweise morbiden Charakter, den die Objekte zeigen.

Es erinnert uns einerseits daran, dass alles Irdische vergänglich ist, andererseits hat es zugleich etwas Tröstliches; wir können uns daran erfreuen, dass Dinge in Ruhe altern dürfen. Ein Kontrapunkt zur schnelllebigen Zeit, zur Konsumgesellschaft.“

Bis zum Montag, 20. August, können sich Kunstinteressierte aus der gesamten Region selbst ein Bild von den Mallorca-Impressionen Arne Machels machen, zu den Öffnungszeiten des Regionalmusuems in der Villa Wippermann: dienstags, mittwochs und donnerstags von 15 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 13 Uhr (Eintritt: 2 Euro).