Mr. Joy verzaubert die Zuschauer

Halver - Schwertschlucken? Kein Problem. Klappt auch mit einer riesigen Luftballonschlange. Experimente in Lichtgeschwindigkeit, faszinierende Jonglage und unglaubliche Illusion? Auch das sind keine zirzensischen Künste, die Mr. Joy alias Karsten Strohhäcker aus Heidelberg ausbremsen. Im Gegenteil.

Ein ums andere Mal versetzte der Künstler, der am Montagabend bei der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Bever zu Gast war, sein begeistertes Publikum mit seinen Fähigkeiten in Erstaunen. Jonglierend das Evangelium verkünden Großen Aufwand betrieb der studierte Mathematiker und Physiker mit Zweitstudium Sportwissenschaft, Theologie und Religionswissenschaft, der jonglierend das Evangelium verkündete, bei seiner spannenden Show vor voll besetzten Rängen.

Interaktiv lockte er die Zuschauer – unter ihnen auch viele Kinder und Jugendliche – aus der Reserve und brachte in manchem „Assistenten“, der sich auf Zuruf auf der Bühne wiederfand, magische Talente zum Vorschein. Zugleich humorvoll und faszinierend, berührend und sinnenfroh war, was der gebürtige Schwede, der in der Zentralafrikanischen Republik aufwuchs, bot. Artistik, Jonglage, Illusion und Täuschungskunst vereinte der gläubige Christ, der Schwämme in Steine, Zahnbürsten in Klobürsten und Teelöffel in Suppenkellen verwandelte, in seinem Programm.

Durch Gitterstäbe gezwängt

Nicht nur die Augen, auch den Tastsinn führte er auf amüsante Weise hinters Licht. Weder enge Gitterstäbe, durch die er sich mühelos hindurchzwängte, noch Experimente in Lichtgeschwindigkeit mit Glühbirne und Obsttüte geboten dem Profi Einhalt.

Auf Fingerschnipp gehorchte das elektrische Licht seinem Willen. Lichteffekte, Geräusche wie Regen und Gewitter sowie Musik untermalten die Wirkung seiner Show. Trennung von Licht und Finsternis Vor allem beim spektakulären Auftakt, bei dem es um die Erschaffung der Welt und die Trennung von Licht und Finsternis (Tag und Nacht) ging, brachte das farbige Licht Theatralik in die Show.

+ Viele Kinder und Jugendliche saßen am Montag im Publikum. Der ein oder andere Besucher wurde auch schnell mit ins Programm eingebunden. © Salzmann

Leuchtende, farbige Jonglagebälle, die auf wundersame Weise von Rot ins Blau, von Blau ins Grün wechselten, malten dazu bei kunstvoller Artistik die unterschiedlichsten Figuren und Formation, Kreise, Berge und Täler vor dunklem Hintergrund aus.

Schnelldurchlauf durch die Bibel

Auf Anhieb hatte Mr. Joy sein Publikum mit dieser Nummer gewonnen. Statt Broten und Fischen vermehrten sich beim späteren Schnelldurchlauf durch die Bibel per Jonglage – das Vater Unser als Gebet eingeschlossen – knackige Äpfel auf wundersame Weise. Eine klare Botschaft für die Zuschauer Obgleich spielerisch, kam die Botschaft klar und deutlich an.

Und der Trick mit dem Luftballon-Schwert, das zerbröselt wieder zum Vorschein kam? Nun, auch das ein Phänomen. „Entschuldigung, ich hatte noch ein bisschen was zwischen den Zähnen hängen“, meinte der Allrounder schmunzelnd hinterher.