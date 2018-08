Massensterben in Fischteichen verhindert

Halver - Ein Massensterben konnte gerade noch verhindert werden – und doch ist das, was sich an der Teichanlage des Märkischen Angelsportvereins (MASV) abspielte, an Dramatik kaum zu übertreffen.

Ein technischer Defekt und die lang anhaltende Trockenheit haben letztlich dafür gesorgt, dass der vordere und größere der vier Teiche des Vereins heute ein trostloses Bild abgibt – und die Angelfreunde jetzt vor einer riesigen finanziellen Herausforderung stehen. Der Übeltäter steht ganz vorn und trägt dazu noch einen Namen, der nichts Schlimmes vermuten lässt. Mönch heißt der Wasserablass, mit dem der Pegelstand des Teichs reguliert werden kann. Und dieser Mönch – 60 Jahre alt, wie die gesamte Anlage – ist marode geworden. Sowohl die Eichenbretter, mit denen der Ablauf kontrolliert wird, als auch das Mauerwerk sind schadhaft und haben dafür gesorgt, dass mehr Wasser als gewünscht abfließt.

Trockenheit ist ein Problem

So lange der Bolsenbach genügend Nachschub lieferte, war das ein großes aber kein drängendes Problem. Doch die Trockenheit dieses Sommers hat dafür gesorgt, dass der Pegel des Teichs immer weiter fiel. Sauerstoffarmut und steigende Temperaturen waren die Folge – und hatten ein Fischsterben zur Folge. „Mit Hilfe des Technischen Hilfswerkes haben wir versucht, mehr Sauerstoff in den Teich zu bringen“, erzählt Joachim Friedrich, zweiter Vorsitzender des MASV. Mit Pumpen und Schläuchen haben die Katastrophenschützer das Wasser umgewälzt und für die notwendige Luft zum Atmen gesorgt. Friedrich: „Das ging auch eine zeitlang gut.“ Doch ausbleibender Regen machte ein drastischeres Handeln notwendig. Als der Wasserstand auf rund die Hälfte gesunken war und die Temperatur des kühlen Nasses in einer Wassertiefe von einem Meter rund 28 Grad Celsius betrug, entschied sich der Vorstand, die verbliebenen Tiere umzusiedeln.

Fische kurzzeitig betäubt

Um möglichst viele Fische zu retten, musste ein Fachmann her, der mit einem Elektroschockgerät für eine kurzzeitige Betäubung der Teichbewohner sorgte und ein Einfangen mit dem Netz ermöglichte. Doch bevor dieser Fachmann aus Menden anreisen konnte, musste eine Genehmigung der Unteren Wasserbehörde her. Letztlich ging alles ganz schnell. Der Antrag wurde am Donnerstag gestellt, am Freitag erteilte der Märkische Kreis die Erlaubnis und am Samstag konnte die Aktion beginnen.

+ Joachim Friedrich, zweiter Vorsitzender des MASV, macht sich Sorgen um die finanzielle Zukunft seines Vereins. © Becker

Von einem Boot aus wurde das Schockgerät ins Wasser gehalten. Vereinsmitglieder, die mit im Boot waren, netzten die Fische aus dem Teich. Am Ufer standen weitere Angler bereit, um die Tiere in große Behälter zu verladen. Mit diesen auf dem Anhänger ging es dann zu zwei der verbliebenen drei Teiche, um die Fische dort wieder auszusetzen.

Rund 3500 Euro Schaden

Rund 450 Barsche, 48 Karpfen, 14 Hechte, 16 Aale, 13 Kaulbarsche aber auch etliche Welse, Brassen und Rotaugen konnten so vor dem Erstickungstod gerettet werden. Friedrich: „Da hat wohl mancher weit mehr als die vereinbarten acht jährlichen Arbeitsstunden abgeleistet.“ Mit Vorsicht konnte anschließend das Wasser abgelassen werden. Denn keinesfalls sollte aufgewirbelter Schlamm in den Bach und damit in die Ennepetalsperre gelangen, in die der Bolsenbach letztlich mündet.

+ In einem Kraftakt am Samstag gelang es den Anglern, einen großen Teil der Fische aus dem Teich zu retten. © Becker

Doch für die Vereinsmitglieder fängt die Arbeit nun im Grunde erst an. Jetzt muss der Mönch repariert und dafür der alte erst einmal komplett abgerissen werden. Dazu müssen Baumaschinen anrücken – und Fachleute, die den neuen Abfluss bauen. Später, wenn der Teich dann wieder gefüllt ist, muss neuer Besatz gekauft werden. Der zweite Vorsitzende möchte gar nicht darüber nachdenken, was das bedeutet. Den bisherigen Schaden am Fischbestand schätzt er auf rund 3500 Euro, dazu kommen dann etwa 10 000 Euro für einen neuen Besatz. Die Reparatur des Abflusses und die Kosten für den Elektrofischer sind da noch gar nicht eingerechnet. „Da wird der Verein finanziell an seine Grenzen kommen“, befürchtet Friedrich.

Teichboden darf nicht betreten werden

Doch die Sorge der Angler gilt nicht nur dem eigenen Auskommen und den Fischen, sondern auch den Spaziergängern, die das Privatgelände gerne für ihre Ausflüge nutzen. Friedrich: „Wir können nur ausdrücklich davor warnen, den Teichboden zu betreten. Der Schlamm ist rund einen Meter tief, und wer dort einmal feststeckt, kommt aus eigener Kraft nicht wieder raus. Gleiches gilt für Hunde, die dort hineingeraten.“